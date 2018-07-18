«Ростелеком» в Сибири записал более миллиона часов ЕГЭ

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.



Более пятнадцати процентов видеооборудования было задействовано для организации экзаменационной кампании в Сибирском федеральном округе. В среднем во всех пунктах проведения тестирования работали восемь тысяч камер, но в дни сдачи русского языка и математики их количество было максимальным – 15 440 За время проведения экзаменов в Сибири было записано более миллиона часов трансляции. Все записи будут храниться в Центре обработки данных компании и будут доступны по запросу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в течение четырех месяцев.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. Каждый год его функциональность дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн наблюдателей.

Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществлялионлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было

зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. Это объясняется тем, что в этом году были задействованы региональные онлайн наблюдатели.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к в 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала.«Ростелеком» впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов. «Система видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ для сибирских выпускников весь период работала в штатном режиме. Это позволило сделать процедуру прозрачной и объективной, а для онлайн-наблюдателей, благодаря порталу Smotriege, – максимально удобной», –отметил вице-президент – директор

Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.