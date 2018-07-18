Почти 69% горожан доверяют главе Бердска

Бердск занял третье место среди городских округов по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности, впереди — Новосибирск и Искитим.
18.07.2018Автор: Татьяна НазароваФото: Святослава Самойленко5 коммент.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий уменьшился на 161.390 единиц
Министерством экономического развития Новосибирской области составлен рейтинг инвестиционной привлекательности. В сводке представлены все муниципальные районы и городские округа области. Анализ проведён по 17 показателям, среди которых: объём инвестиций в основной капитал, уровень предпринимательской активности, объём валовой продукции сельского хозяйства, уровень безработицы и так далее.
По результатам исследования, Бердск оказался на третьем месте среди городских округов Новосибирской области. Общая сумма баллов инвестиционной привлекательности города на 2017 год составила 52, что на 21 меньше, чем у Новосибирска и на 7 — чем у Искитима.
Количество заседаний общественного Совета по улучшению инвестиционного климата в отчетном периоде — 0. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий уменьшился на 161.390 единиц.
Уровень предпринимательской активности (количество СМиСП и ИП на 10 тыс.чел. населения МО) в Бердске на 2017 год равен 474. Это на 127 единиц выше, чем показатель в г. Искитим.
Зафиксированная в Бердске динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области с территории городского округа Новосибирской области на 2016 год составила 143,8%.
Уровень официальной безработицы (от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) с 2016 года в городе не изменился, он составил 1,2 единицы, что в три раза выше, чем в Новосибирском городском округе.
Также примечателен пункт степени доверия к главе муниципального района (городского округа). Данные были составлены по итогам опроса населения и вынесены в процентном соотношении. Уровень доверия к мэру среди бердчан составил 68,87% по итогам 2017 года.
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Это что за комплексы неполноценности у властей
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Ну и врать! Кто кого опрашивал, бомжей? Народ, отзовись кого опрашивали??? Вот насмешили-то.
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Опрос проводился в мэрии Бердска тайно, среди подчиненных мэра.))
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Уровень официальной безработицы (от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) с 2016 года в городе не изменился, он составил 1,2 единицы, что в три раза выше, чем в Новосибирском городском округе.
Какое наглядное вранье.
Все остальные показатели даются в процентном соотношении, до этого опроса безработица представлялась в процентном соотношении, а теперь решили перейти к «единицам», чтобы не травмировать психику и без того озлобленного населения.
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как , разве бердчане забыли причастность Шерстина к истории выделения земельного участка для экс начальника полиции ? есть даже аудио запись разговора мэра , где он выражал беспокойство, что участок записан на дочку начальника полиции — мол, это глупость, мы так засветимся )))
однако делу не дали ход, Шерстинина почему то пока не тронули…
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