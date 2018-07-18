Почти 69% горожан доверяют главе Бердска

Министерством экономического развития Новосибирской области составлен рейтинг инвестиционной привлекательности. В сводке представлены все муниципальные районы и городские округа области. Анализ проведён по 17 показателям, среди которых: объём инвестиций в основной капитал, уровень предпринимательской активности, объём валовой продукции сельского хозяйства, уровень безработицы и так далее.

По результатам исследования, Бердск оказался на третьем месте среди городских округов Новосибирской области. Общая сумма баллов инвестиционной привлекательности города на 2017 год составила 52, что на 21 меньше, чем у Новосибирска и на 7 — чем у Искитима.

Количество заседаний общественного Совета по улучшению инвестиционного климата в отчетном периоде — 0. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий уменьшился на 161.390 единиц.

Уровень предпринимательской активности (количество СМиСП и ИП на 10 тыс.чел. населения МО) в Бердске на 2017 год равен 474. Это на 127 единиц выше, чем показатель в г. Искитим.

Зафиксированная в Бердске динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области с территории городского округа Новосибирской области на 2016 год составила 143,8%.

Уровень официальной безработицы (от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) с 2016 года в городе не изменился, он составил 1,2 единицы, что в три раза выше, чем в Новосибирском городском округе.

Также примечателен пункт степени доверия к главе муниципального района (городского округа). Данные были составлены по итогам опроса населения и вынесены в процентном соотношении. Уровень доверия к мэру среди бердчан составил 68,87% по итогам 2017 года.