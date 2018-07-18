За изнасилование девочки и убийство вынесли приговор членам банды из Искитима

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, признаны Новосибирским областным судом достаточными для вынесения сурового приговора 6-ти жителям Новосибирской области. Они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б,е,ж,з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б, е,ж,з,к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а,ж» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167, ч.1 ст.134 УК РФ (убийстве и покушении на убийство, совершенном в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, общеопасным способом, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам; покушении на убийство, совершенным в отношении двух лиц, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам; умышленном повреждении чужого имущества; половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что весной 2016 года 37-летний житель города Искитим Новосибирской области был признан потерпевшим по уголовному делу о причинении ему тяжкого вреда здоровью. К уголовной ответственности сотрудниками полиции был привлечен родственник одного из участников преступной группы. Решив отомстить потерпевшему за его показания, шестеро злоумышленников в ночь на 27 декабря 2016 года в г.Искитиме с целью убийства мужчины настигли его автомобиль под управлением потерпевшего во дворе жилых многоэтажных домов на машине «Мерседес», с ним следовал его знакомый, который находился на пассажирском сидении. После этого, один из осужденных произвел из ружья «ИЖ» несколько выстрелов по автомашине, вследствие чего потерпевший по ходу движения столкнулся с припаркованным во дворе автомобилем.

Затем, потерпевший и его приятель выбежали из автомобиля «Мерседес», а один из членов преступной группы произвел в них из этого же ружья несколько выстрелов.

Знакомому потерпевшего удалось покинуть место событий, а настигнутому осужденному потерпевшему шестеро осужденных нанесли удары руками, ногами, ножом в различные части тела и жизненно-важные органы. От полученных колото-резаных ранений и массивной кровопотери смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

В ходе предварительного следствия сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области установлен еще ряд эпизодов преступной деятельности членов группы.

Так, в октябре 2017 года главарь преступной группы совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней жительницы города Искитим, а в начале декабря 2016 года двое из членов преступной группы, находясь в кафе-баре «Пегас» г. Прокопьевска Кемеровской области, с применением оружия и колюще-режущих предметов (ножи) совершили покушение на убийство двух местных жителей в ходе возникшего конфликта.

Потерпевших спасли посетители бара, вмешавшиеся в потасовку (перекрыли злоумышленникам выход из помещения куду скрылись раненые потерпевшие), и своевременно оказанная медицинская помощь.

Приговором Новосибирского областного суда двум членам преступной группы назначено наказание в виде 20-ти и 23-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Остальным четверым злоумышленникам назначено наказание в виде 17, 18, 18 и 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: СКРФ