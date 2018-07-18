Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной государственной цене 15 рублей полулитровую бутылку.
Парламентарий также ведет работу над соответствующим законопроектом.
«Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан РФ доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене… Прошу вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации», — говорится в письме Власова на имя Голиковой, письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат также раскритиковал методы очистки на водоочистных сооружениях во многих городах России, которые, по его словам, не позволяют говорить о полной безопасности воды «для употребления без дополнительных мер очистки, применяемых гражданами на бытовом уровне».
При этом на сегодняшний день в мире все больше обостряется проблема обеспеченности населения чистой питьевой водой. Так, депутат напомнил, что, по данным ООН, около 900 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом в России, по данным Росстата, у каждого десятого отсутствует доступ к качественной питьевой воде, приводит данные депутат.
«Следует отметить, что данная инициатива уже реализуется в некоторых странах мира, одной из таких стран является Турция, в которой стоимость бутилированной воды объемом 0,5 л составляет (в пересчете) около 15 рублей», — отметил Власов.
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Очень интересно. Торговые точки будут закупать по 25 руб, а продавать по 15? И кто же рискнет это делать?…
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«Зафиксировать цену воды в 15 рублей за бутылку хотят в Госдуме»
Лучше бы из Турции среднюю зарплату за 2017-2018 год, в долларах зафиксировали по России, 600 долларов в месяц и минимальную в 400 долларов, сразу бы с инфляцией отпала необходимость бороться!
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