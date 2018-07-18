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Агония аэродрома «Бердск-Центральный»

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Агония аэродрома «Бердск-Центральный»

Полетов и парашютных прыжков нет с тех пор, как 11 августа 2017 года на бердском аэродроме произошло крушение легкомоторного самолета «Вильга».

18.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Агония аэродрома Бердск Центральный

Бердский аэродром, где неоднократно тренировались российские космонавты, безусловно заинтересует застройщиков

440 га аэродрома Бердск-Центральный превратились в заброшенное поле, к которому подступают жилые дома. Крупные застройщики ждут дележа лакомого куска территории второго по величине города Новосибирской области, а незаконная застройка уже началась. Полеты остановлены год назад.

Жизнь некогда востребованного аэропорта в Бердске едва теплится. Полетов и парашютных прыжков нет с тех пор, как 11 августа 2017 года на бердском аэродроме произошло крушение легкомоторного самолета «Вильга» и погиб пилот Сергей Дадыкин. Территория аэропорта начинает тайком застраиваться.

Лакомые гектары
Бердский аэропорт уникален, это лучший грунтовый аэропорт в области, когда-то здесь приземлялись реактивные Ту-104. Официально на территории хозяйствует Новосибирский авиационно-спортивный клуб (НАСК) ДОСААФ РФ.

440 га земли аэродрома принадлежит министерству обороны, а потому городские власти уже который год с надеждой смотрят в сторону летного поля. Еще в прошлом году бердские власти рассматривали несколько вариантов развития событий. Один из них – биться за земли аэродрома с Минобороны с тем, чтобы отдать их под жилую застройку.

План Барсука: надежда есть, подвижек нет

С 1994 по 2009 год в Бердске базировался вертолетный полк, затем он был передислоцирован в Обь. Кроме того, в городе долгие годы существовал аэроклуб, где подростки поднимались в небо на планерах, спортсмены прыгали с парашютами.
Другой вариант использования территории – передача аэродрома СибНИА. Владимир Барсук, известный летчик-испытатель, а ныне — директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина строит планы, связанные с бердским аэродромом. Документы о передаче аэродрома «Бердск-Центральный» в ведение СибНИА были подписаны еще в прошлом году, однако технические вопросы, связанные с передачей земли, так и не решены.
В прошлом году Владимир Барсук рассказывал бердским СМИ о том, что на аэродроме появится летно-исследовательская база института, туда же будут перенесены работы, связанные с летными испытаниями воздушных судов.
«С администрацией Бердска достигнута договоренность, что при наличии соответствующих инвестиций, например, со стороны области, проект начнет поэтапно реализовываться. Сегодня нас задерживают только бюрократические моменты, связанные с оформлением земли, со стороны Минобороны. Но, думаю, примерно к декабрю они будут разрешены. Часть строений отойдет городу, а летное поле – нашему институту. На него садился Ту-104, а это серьезный показатель. Застроить аэродром домами – значит совершить преступление перед бердчанами и их будущим», — сообщил Барсук в интервью.
Недавно директор СибНИА подтвердил ранее озвученную информацию корреспонденту VN.ru, заметив, что пока никаких подвижек с передачей земель не произошло.

Источник: VN.RU


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Преступление совершали вы,поднимая неисправные самолеты в воздух и летая над жилыми домами

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  2. Аноним

    Преступление — это когда гибнут летчики и парашютисты.
    Преступление — аэродром посреди города, когда в случае аварии погибнут десятки людей не болеющих небом.
    Преступление — использовать дорогую землю почти в центре города для утилитарных целей, и не надо ныть, что Аэродром Южный типа далеко. Больше половины бердчан с утра едут в Новосибирск на работу, а аэролетчикам надо видеть свой самолет из окна.
    Преступление — это когда взлетка с одной стороны ограничена высотными домами а с другой — глубоким оврагом. Шансов нет ни у жителей, ни у летунов.

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  3. Аноним

    А почему аэродром сухой всегда?
    Правильно.
    Вода стекает в частный сектор на Мира и Гагарина.
    Дренаж надо ставить не на Красноармейской, а на аэродроме.

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  4. Аноним

    Осталось выяснить — что страшнее агония аэродрома или агония канализации. И оглядеться вокруг.

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