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Следить за горками и качелями на детских площадках призвал УК вице-мэр Бердска

Владимир Захаров: «Если малые формы не соответствуют нормам и представляют собой опасность, лучше их демонтировать».

18.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" Один комментарий

Следить за горками и качелями на детских площадках призвал УК вице мэр Бердска

Вице-мэр Бердска: У дворовой территории должен быть хозяин

Сегодня, 18 июля, на заседании штаба ЖКХ вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к представителям управляющих компаний. Он призвал их уделять больше внимания безопасности территорий, находящихся в их ведении.

— Нужно поддерживать территорию в таком состоянии, чтобы не было стыдно перед теми, кто дал денег на благоустройство. На 90% это деньги федеральные, городские и областные.
Мы ждём комплексный подход к содержанию территорий, — выдвинул требование Владимир Николаевич.

Кроме того, Владимир Захаров указал, что получить средства на благоустройство со стороны муниципалитета и федеральной власти — недостаточно. Необходимо содержать прилегающие территории так, чтобы было видно, что среда там действительно комфортная, а у территории есть хозяева.

Особенно пристального внимания, по его мнению, достойны детские площадки во дворах, попавших в программу «Комфортная среда». Если на площадках присутствуют сооружения, пригодные для пользования, то их следует держать в состоянии, отвечающем требованиям внешнего вида и безопасности.

— Отдельный вопрос по детским площадкам. Требования к ним очень высокие. Если малые формы не соответствуют нормам и представляют собой опасность, лучше их демонтировать. Не дай бог что-то случится. Будьте внимательны, — сказал Владимир Захаров.


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(1) Комментарий

  1. Гость Очередной

    Если собственникам это нафиг не надо, и они не хотят в тарифе затраты на это утверждать — проще всё снести и не отвечать.

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