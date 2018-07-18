Следить за горками и качелями на детских площадках призвал УК вице-мэр Бердска

Вице-мэр Бердска: У дворовой территории должен быть хозяин
Сегодня, 18 июля, на заседании штаба ЖКХ вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к представителям управляющих компаний. Он призвал их уделять больше внимания безопасности территорий, находящихся в их ведении.
— Нужно поддерживать территорию в таком состоянии, чтобы не было стыдно перед теми, кто дал денег на благоустройство. На 90% это деньги федеральные, городские и областные.
Мы ждём комплексный подход к содержанию территорий, — выдвинул требование Владимир Николаевич.
Кроме того, Владимир Захаров указал, что получить средства на благоустройство со стороны муниципалитета и федеральной власти — недостаточно. Необходимо содержать прилегающие территории так, чтобы было видно, что среда там действительно комфортная, а у территории есть хозяева.
Особенно пристального внимания, по его мнению, достойны детские площадки во дворах, попавших в программу «Комфортная среда». Если на площадках присутствуют сооружения, пригодные для пользования, то их следует держать в состоянии, отвечающем требованиям внешнего вида и безопасности.
— Отдельный вопрос по детским площадкам. Требования к ним очень высокие. Если малые формы не соответствуют нормам и представляют собой опасность, лучше их демонтировать. Не дай бог что-то случится. Будьте внимательны, — сказал Владимир Захаров.
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Если собственникам это нафиг не надо, и они не хотят в тарифе затраты на это утверждать — проще всё снести и не отвечать.
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