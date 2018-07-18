Следить за горками и качелями на детских площадках призвал УК вице-мэр Бердска

Сегодня, 18 июля, на заседании штаба ЖКХ вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к представителям управляющих компаний. Он призвал их уделять больше внимания безопасности территорий, находящихся в их ведении.

— Нужно поддерживать территорию в таком состоянии, чтобы не было стыдно перед теми, кто дал денег на благоустройство. На 90% это деньги федеральные, городские и областные.

Мы ждём комплексный подход к содержанию территорий, — выдвинул требование Владимир Николаевич.

Кроме того, Владимир Захаров указал, что получить средства на благоустройство со стороны муниципалитета и федеральной власти — недостаточно. Необходимо содержать прилегающие территории так, чтобы было видно, что среда там действительно комфортная, а у территории есть хозяева.

Особенно пристального внимания, по его мнению, достойны детские площадки во дворах, попавших в программу «Комфортная среда». Если на площадках присутствуют сооружения, пригодные для пользования, то их следует держать в состоянии, отвечающем требованиям внешнего вида и безопасности.

— Отдельный вопрос по детским площадкам. Требования к ним очень высокие. Если малые формы не соответствуют нормам и представляют собой опасность, лучше их демонтировать. Не дай бог что-то случится. Будьте внимательны, — сказал Владимир Захаров.