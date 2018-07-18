Игра в Бердске: попади в мусорку через «могильную» оградку

Ограждение в метрах 10-ти от проезжей части установили по ул. Первомайской в Бердске. И за этим ограждением осталась одинокая мусорная урна.

Пенсионеру Михаилу Трофимову пришлось просовывать руку в проем ограждения, чтобы выбросить пакет от съеденного пирожка.

— Сверху не забросить — там крышка. Можно, конечно, поиграть и как-то скинуть мусор. Причем, неизвестно, попадешь ли ты с первого раза. А не попадешь — придется идти за ограждение. Вот такая игра по-бердски, — с иронией рассказал бердчанин.

Утром 18 июля возле мусорки уже кто-то «поиграл» и проиграл — «мяч» не попал в «корзину». Причем «мячей» было несколько.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, мусорную урну обязательно перенесут в другое место, удобное для горожан. Данный объект еще не сдан, отметил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ограждение на ул. Первомайской вызвало недоумение у бердчан. Мало того, что «могильная оградка» далеко от дороги, так еще и весь вид портит.

Мэр Евгений Шестернин объяснил, что ограждения по программе «Безопасные и качественные дороги» являются обязательным условием, то есть финансирование для ремонта дорог и установке светофоров сопровождается наличием ограждений. Ограждение идет ГОСТовое. Это федеральное требование. Получить деньги только на асфальт и светофоры — невозможно, все идет в комплексе.