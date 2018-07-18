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Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью

При этом нововведение не отменяет традиционных обетов, которые предполагают запрет на брак, публичность и отступничество от целомудренной жизни.

18.07.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью

Согласно новому положению, физическая девственность не является необходимым условием для посвящения

Католическая церковь утвердила новые правила для так называемых посвященных девственниц, разрешив им не быть ими. Соответствующий пункт включен в документ Ecclesiae Sponsae Imago, опубликованный в июле, сообщил Daily Mail.
Согласно новому положению, физическая девственность не является необходимым условием для посвящения. В частности, это объясняется тем, что истинная любовь к богу не сводится к одной лишь физической целостности, а значит, «образцовое исполнение добродетели целомудрия не является причиной, без которой допуск к посвящению невозможен». При этом нововведение не отменяет традиционных обетов, которые предполагают запрет на брак, публичность и отступничество от целомудренной жизни.

Источник: 360tv


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