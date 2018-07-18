Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью

Католическая церковь утвердила новые правила для так называемых посвященных девственниц, разрешив им не быть ими. Соответствующий пункт включен в документ Ecclesiae Sponsae Imago, опубликованный в июле, сообщил Daily Mail.

Согласно новому положению, физическая девственность не является необходимым условием для посвящения. В частности, это объясняется тем, что истинная любовь к богу не сводится к одной лишь физической целостности, а значит, «образцовое исполнение добродетели целомудрия не является причиной, без которой допуск к посвящению невозможен». При этом нововведение не отменяет традиционных обетов, которые предполагают запрет на брак, публичность и отступничество от целомудренной жизни.

Источник: 360tv