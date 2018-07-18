Требовали отставки премьера Медведева на митинге против пенсионной реформы в Новосибирске

Красные флаги факелами возвышались над толпой

Митинг проходил уже по намеченному пути. Главы профсоюзов и оппозиционных политических партий выступали со сцены с гневными речами и призывом к отставке глав правительства. В особенности досталось премьер-министру Дмитрию Медведеву. Его требовали сместить, отправить в отставку и даже судить. Не удивительно, ведь именно он выступил инициатором проведения спорной реформы.

Митингующие — люди предпенсионного возраста и пенсионеры

Основной состав толпы протестующих — люди среднего предпенсионного возраста и нынешние пенсионеры, сопереживающие своим внукам и детям. Иногда можно было встретить и молодежь. Возле сцены пара молодых людей призывали начать выходить на пенсию в 45 лет.

Некоторые протестующие привели детей

В основном звучали призывы отправить правительство в отставку

Флагов и лозунгов было много. Многие вышли с более нейтральными «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!». Другие к оформлению своего протеста подошли чуть креативнее. Чего стоит один плюшевый медвежонок, насаженный на вилы или «Аттракцион невиданной щедрости». Среди сердитых взрослых сновали маленькие дети, на спинах которых были прикреплены мультифоры, критикующие правительство Путина и Медведева.

Медвежонок, насаженный на вилы, выглядит угрозой правительству

Со сцены же вещали представители профсоюзов. Рабочие люди, что хотят трудится и честно получать свою пенсию вовремя. Сегодня они вынуждены покинуть рабочие места, чтобы высказать свое веское слово отказа, в надежде, что оно будет услышано. Для этого самый благоприятный момент, ведь уже через день произойдет первое чтение спорного законопроекта в Государственной Думе.

Представители профсоюзов четко планировали выступления

-Конечно, на чудо не надеемся, регионы поддержали и его (законопроект) примут скорее всего. Это показывает, как правительство оторвано от людей. 60 с лишним регионов подержали это все, а 90% граждан — против. — Спрашивается, ну и как так? Мы за это не голосовали, — жалуется Андрей, один из митингующих. — Ну и зачем нам там люди, которые не слушают своих граждан? В отставку их надо.

Акция протестов проходила и закончилась спокойно. По оценкам организаторов и полиции в среднем на митинге было около 600-700 человек, что куда меньше, чем в прошлые разы.

Людей было куда меньше, чем на прошлых митингах

-Тактика реального протестного движения предполагает постоянное наращивание организованности, численности массовых акций, вовлечение в него все новых организаций и активных граждан. А что мы увидели 17 июля? Мы увидели на деле реализацию того самого «контролируемого протеста», о котором еще совсем недавно писали российские СМИ, и которые, в первую очередь, имели в виду именно профсоюзы — ФНПР. Предполагалось, что в рамках такого «контролируемого протеста» акции состоятся, но они будут не массовыми, не жесткими, «галочными», — написал в «ВКонтакте» в группе «НОВОСИБИРСК ПРОТИВ повышения пенсион.возраста» Сергей Крупенько, первый секретарь новосибирской партии РОТ ФРОНТ. — Обратились с предложением своей помощи и участия в подготовке акции. Ответ был отрицательным. Никаких партий, флагов, выступающих. Все сделаем сами. Сами – так сами. Но был вопрос и по численности. Планировало ли руководство федерации собирать реально большое число людей? Похоже, не собирались.



