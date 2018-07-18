Сибирский этап гонок на внедорожниках RFC Siberia пройдет в Бердске

20 июля на праздничной площадке Городского парка культуры и отдыха с 16:00 ч до 22:00 ч. пройдет открытие мероприятия, регистрация и представление участников.

21 и 22 июля соревнования состоятся по адресу город Бердск улица Кирпичный завод 1 (карьер кирпичного завода)

Rainforest Challenge (RFC) – всемирно известная и одна из самых сложных в мире гонка в Малайзии, организуемая легендой мирового офф-роуда Льюисом Ви. На протяжении многих лет российские спортсмены принимали участие в этапах RFC по всей России.

RFC Siberia является отборочным этапом RFC Global series. На этом этапе между участниками будут разыграны путевки на Grand final в Малайзию.

Как обещают организаторы сибирских гонок, для участников будут подготовлены спецучастки с различными экстремальными условиями, имитирующие болота, реки, непроходимые леса и прочее.

Вход для зрителей свободный.

Источник: Администрация г.Бердск