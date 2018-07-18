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Двое взрослых и ребенок утонули в Оби

Несчастные случаи произошли в местах, запрещенных для купания. Спасатели третьи сутки ищут тела.

18.07.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Двое взрослых и ребенок утонули в Оби

Водолазные работы ведутся близ садовых обществ «Транспортник» (Новосибирский район) и «Майское» (Первомайский район)

Вторые сутки в Новосибирской области спасатели ищут трех человек, в том числе ребенка, которые по данным очевидцев утонули в реке Обь. Водолазные работы ведутся близ садовых обществ «Транспортник» (Новосибирский район) и «Майское» (Первомайский район).

Несчастные случаи произошли в местах, запрещенных для купания. На акватории в Новосибирском районе ведут поиски мужчины, который вошел в воду и не вернулся на берег, а в Первомайском районе на реке пропали одновременно два человека: мужчина с ребенком.

Спасатели призывают новосибирцев постоянно проявлять осторожность на воде и отдыхать на обустроенных и прошедших проверку пляжах – в 2018 году в Новосибирской области официально были допущены к работе 15 пляжей, отвечающих требованиям безопасности. Однако не на всех пляжах Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области разрешает купаться. На работу пляжа указывает желтый флаг, поднятый на флагштоке. А высоко поднятый черный шар – знак того, что здесь купаться строго запрещено.

Откажитесь от купания в неорганизованных местах, при сильном ветре и волнении, особенно в незнакомых местах, где может быть сильное течение, водовороты, водоросли и торчащие коряги. Очень опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Многие жители не только абсолютно беспечно игнорируют знаки «Купание запрещено», но не предупреждают об опасности детей и более того ведут их за собой купаться в места, которые представляют угрозу для купальщиков.

Источник: ГУ МЧС


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