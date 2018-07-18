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Мэр Бердска: Не оставляйте на пляжах следов вчерашнего дня

Для того чтобы бердчане приходили на чистый берег, Евгений Шестернин предложил УЖКХ поменять график работы.

18.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Мэр Бердска: Не оставляйте на пляжах следов вчерашнего дня

После большого количества посетителей на пляжах после них остается и большое количество мусора

После выходных усеяны мусором пляжи Бердска. Чтобы бердчане и гости города не видели подобного безобразия, необходимо изменить график по уборке побережья.

— Измените регламент работ на пляжах. Наши зоны рекреационные, отдыхающих очень много, и когда на пляже в 8.00 остаются следы вчерашнего дня — это неправильно. Да, народа много. Значит, тогда дополнительно либо выводим людей в выходной вечером и зачищаем, либо в понедельник очень рано, — обратился к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска Евгений Шестернин.

Мэр обратил внимание и на остановки, находящиеся в рекреационной зоне. Там, по его словам, все урны переполнены мусором.

Евгений Шестернин поручил управлению экономразвития навести до конца порядок на конечной остановке по «тройке».

— Должно быть наличие контейнеров. Дальше — киоск хлебокомбината. Убрать все эти деревяные трапики. Это небезопасно. И благоустройство должно быть надлежащего вида. И вывоз твердых бытовых отходов. Заниматься селекцией, чьи это бытовые отходы, упаковки, мы не собираемся. Они должны быть самоорганизованы, — подчеркнул мэр.

Подчиненные доложили мэру, что на данном участке все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора, контейнеры установлены.


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(4) Комментариев

  1. YYY

    Огромная просьба вернуть большой контейнер к забору Ортоса. Участок берега от пляжа Дюны до Ортоса засрали до безобразия! В выходные там машина на машине. Остался единственный бесплатный выезд на берег в Бердске. Люди сидят буквально между грудами мусора. Раньше (когда контейнер стоял) мусор на берегу был, но не в таком количестве. Съездите посмотрите что там творится!!!! БЕЗОБРАЗИЕ!!! :-!

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  2. Аноним

    Мэр Бердска и Его Собственная Машина Времени:
    — Отдыхая СЕГОДНЯ, не оставляйте на пляжах следов ВЧЕРАШНЕГО дня. %)

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  3. Аноним

    вот вам и бесплатный пляж!! свиньи одним словом не назвавть

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  4. Если я правильно понимаю

    «Значит, тогда дополнительно либо выводим людей в выходной вечером и зачищаем, либо в понедельник очень рано, — обратился к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска Евгений Шестернин.»

    Если я правильно понимаю, то уборка муниципального пляжа происходит один раз в неделю? Почему уборка мусора, не производится каждый день работы пляжа? Если не хватает работников, значит увеличить штат работяг, если не идут, значит увеличить зарплату на конкурентоспособную! Это же так необходимые городу Бердск, рабочие места и чистота города!

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