Мэр Бердска: Не оставляйте на пляжах следов вчерашнего дня

После выходных усеяны мусором пляжи Бердска. Чтобы бердчане и гости города не видели подобного безобразия, необходимо изменить график по уборке побережья.

— Измените регламент работ на пляжах. Наши зоны рекреационные, отдыхающих очень много, и когда на пляже в 8.00 остаются следы вчерашнего дня — это неправильно. Да, народа много. Значит, тогда дополнительно либо выводим людей в выходной вечером и зачищаем, либо в понедельник очень рано, — обратился к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска Евгений Шестернин.

Мэр обратил внимание и на остановки, находящиеся в рекреационной зоне. Там, по его словам, все урны переполнены мусором.

Евгений Шестернин поручил управлению экономразвития навести до конца порядок на конечной остановке по «тройке».

— Должно быть наличие контейнеров. Дальше — киоск хлебокомбината. Убрать все эти деревяные трапики. Это небезопасно. И благоустройство должно быть надлежащего вида. И вывоз твердых бытовых отходов. Заниматься селекцией, чьи это бытовые отходы, упаковки, мы не собираемся. Они должны быть самоорганизованы, — подчеркнул мэр.

Подчиненные доложили мэру, что на данном участке все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора, контейнеры установлены.