Ответственным за прорыв трубы на ул.Рогачева губернатор назначил вице-мэра Бердска Захарова

Вода бьет ключом и стекает на дорогу улицы Рогачева
16 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о новом порыве на водопроводе, который находится у дома № 118 по улице Красная Сибирь в Бердске.
Напомним, что КБУ в начале июля уже устранял похожую аварию на том же участке. Очередной порыв образовался неподалеку от места предыдущего ремонта. Теперь вода из прорванной трубы нашла выход рядом с фундаментом 10-этажного дома.
Прорвав трубу в другом месте, вода нашла выход у жилого дома
17 июля устранение этой аварии взял на контроль губернатор Новосибирской области. О чем в редакцию сообщила пресс-службой правительства, а ответственным за устранение аварии назвали вице-мэра Бердска по строительству Владимир Захаров.
18 июля замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники КБУ уже начали работу по устранению аварии. Для ремонта трубопровода привлечены экскаватор, помпа (для откачки грязи из траншеи) и самосвал.
В 13 часов 18 июля техники на месте аварии нет
По словам Алексеенко, полностью починить трубу планируется 19 июля.
18 июля в 13-05 строительная техника на ул.Рогачева пока не появилась.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.
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А за снос торговли с остановок и улиц кто отвечает . Но здесь принцип нашего мэра это моя корова я ее буду доить а вы ютитесь на трех квадратах транспорт ходит хорошо нечего торчать на остановках ГЛАВНОЕ купил и прыгай в автобус
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