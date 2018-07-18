Ответственным за прорыв трубы на ул.Рогачева губернатор назначил вице-мэра Бердска Захарова

16 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о новом порыве на водопроводе, который находится у дома № 118 по улице Красная Сибирь в Бердске.

Напомним, что КБУ в начале июля уже устранял похожую аварию на том же участке. Очередной порыв образовался неподалеку от места предыдущего ремонта. Теперь вода из прорванной трубы нашла выход рядом с фундаментом 10-этажного дома.

17 июля устранение этой аварии взял на контроль губернатор Новосибирской области. О чем в редакцию сообщила пресс-службой правительства, а ответственным за устранение аварии назвали вице-мэра Бердска по строительству Владимир Захаров.

18 июля замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники КБУ уже начали работу по устранению аварии. Для ремонта трубопровода привлечены экскаватор, помпа (для откачки грязи из траншеи) и самосвал.

По словам Алексеенко, полностью починить трубу планируется 19 июля.

18 июля в 13-05 строительная техника на ул.Рогачева пока не появилась.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.