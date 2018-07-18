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Ответственным за прорыв трубы на ул.Рогачева губернатор назначил вице-мэра Бердска Захарова

Устраненная ранее течь около «Продсиба» появилась в другом месте: вода подмывает фундамент 10-этажного дома.

18.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Михаила Зюкова Один комментарий

Ответственным за прорыв трубы на ул.Рогачева губернатор назначил вице мэра Бердска Захарова

Вода бьет ключом и стекает на дорогу улицы Рогачева

16 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о новом порыве на водопроводе, который находится у дома № 118 по улице Красная Сибирь в Бердске.

Напомним, что КБУ в начале июля уже устранял похожую аварию на том же участке. Очередной порыв образовался неподалеку от места предыдущего ремонта. Теперь вода из  прорванной трубы нашла выход рядом с фундаментом 10-этажного дома.

Ответственным за прорыв трубы на ул.Рогачева губернатор назначил вице мэра Бердска Захарова

Прорвав трубу в другом месте, вода нашла выход у жилого дома

17 июля  устранение этой аварии взял на контроль губернатор Новосибирской области. О чем в редакцию сообщила  пресс-службой правительства, а ответственным за устранение аварии назвали вице-мэра Бердска по строительству Владимир Захаров.

18 июля замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники КБУ уже начали работу по устранению аварии. Для ремонта трубопровода привлечены экскаватор, помпа (для откачки грязи из траншеи) и самосвал.

Ответственным за прорыв трубы на ул.Рогачева губернатор назначил вице мэра Бердска Захарова

В 13 часов 18 июля техники на месте аварии нет

По словам  Алексеенко, полностью починить трубу планируется 19 июля.

18 июля  в 13-05 строительная техника на ул.Рогачева пока не появилась.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А за снос торговли с остановок и улиц кто отвечает . Но здесь принцип нашего мэра это моя корова я ее буду доить а вы ютитесь на трех квадратах транспорт ходит хорошо нечего торчать на остановках ГЛАВНОЕ купил и прыгай в автобус

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