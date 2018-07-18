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Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске
будет испорчен вид на одно из достопримечательных зданий в городе
поставят ещё одну шаурму как на ГДК. с зассаными углами
не надо там ничего ставить. транспорт ходит в этом месте каждую минуту, а на случай сильного ливня есть навесы на входах магазинов
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Как всегда с лакомой и фруктами? Или наконец нормальный, не куцый павильон, учитывая большой поток пассажиров?
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Очень надеюсь, что будет остановка в чистом виде, без пристроенных торговых павильонов. Торговых точек в этом месте более чем достаточно, а места мало. Поглядим, чего там они согласовали……
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Не прошло и три года!!!
Сделайте арт обьект из павильона. Это наказ избирателей.
Давайте сделаем в Бердске точки притяжения. Никаких киосков под одной крышей совмещенных с остановочным павильоном!
Когда поменяют киоск с ост. павильоном по нечетной стороне ул.Ленина ост. Универмаг?
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Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске…
Вопрос самой умной в мире мэрии: — А нельзя было не сносить старый павилион до тех пор, пока не начнут строить новый?
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