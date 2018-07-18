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Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске

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Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске

Два года пассажиры ожидают транспорт под открытым небом. Укрыться от непогоды негде.

18.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске

От остановки «Старый универмаг» уезжает немало пассажиров

Долгожданную остановку скоро установят возле Старого универмага в Бердске.

После реконструкции ул. Ленина пассажирам, следовавшим в сторону 18 квартала, приходится ждать транспорт под открытым небом. Негде укрыться от снега или дождя или сильного ветра. А старикам еще и присесть, в ожидании муниципального транспорта.

На совещании чиновников 16 июля мэр Евгений Шестернин напомнил подчиненным, что остановку у Старого универмага бердчане ждут уже давно.

Согласно планам, остановочный павильон возле Старого универмага появится в сентябре, с учетом согласования и аукционной документации, отметила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    будет испорчен вид на одно из достопримечательных зданий в городе
    поставят ещё одну шаурму как на ГДК. с зассаными углами

    не надо там ничего ставить. транспорт ходит в этом месте каждую минуту, а на случай сильного ливня есть навесы на входах магазинов

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  2. Аноним

    Как всегда с лакомой и фруктами? Или наконец нормальный, не куцый павильон, учитывая большой поток пассажиров?

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  3. YYY

    Очень надеюсь, что будет остановка в чистом виде, без пристроенных торговых павильонов. Торговых точек в этом месте более чем достаточно, а места мало. Поглядим, чего там они согласовали……

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  4. Улитки там

    Не прошло и три года!!! :-D

    Сделайте арт обьект из павильона. Это наказ избирателей.
    Давайте сделаем в Бердске точки притяжения. Никаких киосков под одной крышей совмещенных с остановочным павильоном!

    Когда поменяют киоск с ост. павильоном по нечетной стороне ул.Ленина ост. Универмаг?

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  5. Аноним

    Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске…

    Вопрос самой умной в мире мэрии: — А нельзя было не сносить старый павилион до тех пор, пока не начнут строить новый?

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