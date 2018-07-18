Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске…

Долгожданную остановку скоро установят возле Старого универмага в Бердске.

После реконструкции ул. Ленина пассажирам, следовавшим в сторону 18 квартала, приходится ждать транспорт под открытым небом. Негде укрыться от снега или дождя или сильного ветра. А старикам еще и присесть, в ожидании муниципального транспорта.

На совещании чиновников 16 июля мэр Евгений Шестернин напомнил подчиненным, что остановку у Старого универмага бердчане ждут уже давно.

Согласно планам, остановочный павильон возле Старого универмага появится в сентябре, с учетом согласования и аукционной документации, отметила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.