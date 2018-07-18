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Трамп: с «российским вмешательством» в выборы США «виноваты обе стороны»

За что его раскритиковали на родине. Трамп уточнил, что не видит доказательств «российского вмешательства» в выборы в Соединенных Штатах, которое Кремль также опровергает.

18.07.2018 Фото: Wikimedia Commons Один комментарий

Трамп: с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны

Трамп запутался с вмешательством в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о «российском вмешательстве» в выборы в США, что расходится с тем, что он сказал на совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России — ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией — ред.)», — сказал Трамп журналистам, добавив, что он доверяет своим спецслужбам.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в скандале с предполагаемым «российским вмешательством» в американские выборы «виноваты обе стороны», за что его раскритиковали на родине. Трамп уточнил, что не видит доказательств «российского вмешательства» в выборы в Соединенных Штатах, которое Кремль также опровергает.

При этом Трамп заявил журналистам, что на самом деле имел в виду, что допускает возможность вмешательства Москвы в выборы, то есть прямо противоположное тому, что он сказал в действительности.

Не в первый раз меняет риторику
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя противоречивость высказываний Трампа, напомнил, что президент США не в первый раз меняет риторику.

«Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере. В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Желания Трампа недостаточно
Лично президент США Дональд Трамп, вероятно, готов был бы закрыть тему с «вмешательством России» в американские выборы, но политический класс Соединенных Штатов солидарен в том, что вмешательство имело место, и президент здесь мало что может сделать, заявил ранее РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Может быть, он сам как человек и готов был бы эту тему закрыть, но это не получается, особенно в связи с расследованием Мюллера, с предъявлением обвинений российским офицерам. Это, конечно, тоже сказалось, это тоже снизило возможности маневра для Трампа, они были весьма и весьма ограничены», — отметил Макаркин.

«Полный бред»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Хельсинки, комментируя обвинения в якобы «вмешательстве» в выборы в США, призвал опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты.
«Назовите мне хоть один факт, который говорит о каком-то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Это полный бред. Мы не были знакомы, президент только об этом сказал», — подчеркнул он.

Говоря об обвинениях России во «вмешательстве» в американские выборы, Путин заявил, что работал в разведке и знает, как составляются досье. При этом президент предложил американской комиссии по расследованию «российского вмешательства» направить Москве запросы о проведении допросов тех, кого она в чем-то подозревает.

Позднее в интервью Fox News Путин заявил, что он удивлен отсутствием официальных запросов от американских властей по делу о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

«Почему бы спецпрокурору (Роберту) Мюллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого соглашения? А наши российские следователи стали бы действовать в соответствии с этим соглашением и допросили всех подозреваемых. Почему не было ни одного формального запроса?» — сказал президент.

Глава государства также выразил уверенность, что дело о «российском вмешательстве» используется во внутриполитической борьбе в США. «И американской демократии совершенно не стоит гордиться использованием таких грязных методов в политическом соперничестве», — заметил он.

Дело о «российском вмешательстве»

Расследованием вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также верхняя и нижняя палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Российский лидер говорил, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    …«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» (В.И.Ленин)…
    Может ли кухарка управлять страной?
    Может!
    Доказано ЦРУ, ФСБ, Конгрессом США, прокурорами и следователями Америки.

    Роли исполняли:
    Кухарка — россиянка
    Страна — США.
    :-D

    Мы и кухарку
    каждую
    выучим
    управлять государством!
    (В. В. Маяковски)

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