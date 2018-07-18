КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 2-х квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 2-х квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью

Требовали отставки премьера Медведева на митинге против пенсионной реформы в Новосибирске

Сибирский этап гонок на внедорожниках RFC Siberia пройдет в Бердске

Двое взрослых и ребенок утонули в Оби

Мэр Бердска: Не оставляйте на пляжах следов вчерашнего дня

Будут платить налог за покупку в иностранных интернет-магазинах россияне

Военные кафедры в вузах ликвидируют

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей

Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


12 регионов публично не поддержали пенсионную реформу

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область — здесь пока не высказываются о предстоящем повышении пенсионного возраста.

18.07.2018 Фото: Михаила Зюкова 6 коммент.

12 регионов публично не поддержали пенсионную реформу

В Новосибирской области проходят митинги против реформы

Фонд «Петербургская политика» подсчитал регионы, поддержавшие и проигнорировавшие тему повышения пенсионного возраста. Власти допускают отсутствие публичной поддержки в регионах, где пройдут выборы, считают эксперты.

Реакция регионов

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область — эти 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в обзоре от фонда «Петербургская политика» (копия есть у РБК).

Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. 5 давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов.

Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст в России 14 июня. По плану правительства срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63. Медведев объяснил реформу снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.

16 июня законопроект о пенсионной реформе правительство внесло в Думу. Срок приема отзывов на документ от регионов истек 17 июля. На момент публикации в системе обеспечения законодательной деятельности было 13 отзывов региональных заксобраний. Региональные парламенты разместили их на сайте самостоятельно, а всего в думский комитет по труду поступило 60 отзывов с консолидированной позиции региональных глав и парламентов, сказал РБК глава комитета Ярослав Нилов. Профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию 17 июля. Первое чтение запланировано на 19 июля.

Сомневающиеся регионы

РБК опросил регионы, реакцию которых на реформы эксперты оценили в 0 баллов. В пресс-службе Ярославской областной думы сообщили, что депутаты на каникулах, а в управлении массовых коммуникаций правительства области отметили, что губернатор — в отпуске. Лидера региональных единороссов ранее отставили за критику реформы.

Дагестанские депутаты не успели обсудить реформу до парламентских каникул. Начальник управления администрации главы республики по информполитике Зубайру Зубайруев пояснил, что 90% обсуждающих пенсионную реформу «не понимают, что там будет, люди не вдаются в детали, но кто-то очень за, кто-то очень против, а кому-то все равно». Он убежден, что кампания по агитации и разъяснению реформы «должна была начаться как минимум за полгода, как это происходит в других странах».

Замгубернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков сказал, что, с одной стороны, реформа вызвана экономической необходимостью, но остаются вопросы переподготовки кадров и защиты прав людей предпенсионного возраста.

В небогатых регионах, как Орловская область, выход на пенсию должен быть связан с созданием и обеспечением рабочих мест для молодежи и пенсионеров, сказал РБК врио губернатора от КПРФ Андрей Клычков. Другой губернатор-коммунист, Сергей Левченко (Иркутская область), говорил РБК о несогласии с реформой, поскольку, по его мнению, повысить пенсии можно путем увеличения производительности труда.

Московские депутаты перед выборами мэра решили не направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста и ушли в отпуск, сообщал ранее РБК.

Пресс-служба губернатора Камчатки говорила о преждевременности комментариев, а депутаты заксобрания области делали акцент на теме сохранения льгот по досрочному выходу на пенсию для территорий Крайнего Севера, как и якутские депутаты, пишут авторы доклада. РБК направил запросы в пресс-службы правительства Еврейской АО, Омской и Кемеровской областей и пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову.

Три этапа

«Петербургская политика» выделяет три этапа реакции региональных властей на реформу. С 14 до 22 июня тема «воспринималась как подчеркнуто федеральная» с низкой мотивацией регионов к публичной дискуссии. По наблюдениям экспертов попытки оппозиции вынести вопрос на заседания региональных парламентов нередко блокировались: например, в Омской области коммунистам и ЛДПР не дали поставить такой вопрос на голосование в местном парламенте.

Второй этап — с 23 июня по 9 июля — между выступлением секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о недопустимости критики пенсионной реформы и призывом председателя Госдумы Вячеслава Володина к региональным парламентам с предложением высказаться по этой теме. В этот период часть губернаторов и региональных заксов открыто поддержали реформу, например, Крымский госсовет 29 июня и Воронежская облдума 5 июля.

В областях с избирательными кампаниями в этом году публичная активность по реформе минимальна, отмечают эксперты «Петербургской политики». В единый день голосования, 9 сентября, пройдут дополнительные выборы семи депутатов в Думу, выборы глав в 26 регионах и депутатов 17 парламентов.​

Третий этап — после 9 июля — отмечен максимальным вовлечением региональных элит в поддержку реформы. Несмотря на меньшую вовлеченность губернаторов по сравнению с парламентами в дискуссию, большинство участников обсуждения реформы положительно отзываются о ней, говорится в докладе.

Слом тенденции

Для федеральной власти принципиально переламывание тенденции в первых числах июля, когда значительная часть регионов перестала уклоняться от обсуждения реформы, считает президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. По его мнению, дальше многое зависит от итоговой схемы пенсионной реформы и степени учета пожеланий регионов, особенно на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Для Кремля важнее переломить ситуацию с игнорированием обсуждения реформы, чем заставить силой дать положительные отзывы на нее, полагает Виноградов.

В Кремле не требовали, «чтобы все брали под козырек», рассуждает директор Центра политических и экономических реформ Николай Миронов. По его мнению, для администрации президента важнее отсутствие открытых протестов единороссов, а регионам с выборами или падающими рейтингами власти позволят не так активно обсуждать спорную тему. Отдельно Миронов отметил области с губернаторами от оппозиционных партий — Орловскую, Иркутскую и Омскую, — которые отказались от публичной поддержки реформы. «Оппозиции можно критиковать реформу, но [нужно] удерживать протест в рамках», — заключил политолог.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью Требовали отставки премьера Медведева на митинге против пенсионной реформы в Новосибирске Прокурор Бердска оценил действия властей во время обрушения домов и коллектора

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Ну вот, теперь надо 13 раз тыкать в поиск, чтобы выяснить, в какой партии состоят губернаторы этих, не подчинившихся приказу, областей.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Татьяна

    Очередная пропаганда! Все ложь!
    За «реформу» -1,5 %, и то видимо олигофрены.
    Люди не рабы, которых лишают пенсии! Пенсия -это социальные гарантии. А у нас пенсия и так смешная, чтобы на нее расчитывать.
    Сейчас вылезет «местный» и будет втюхивать свою пропаганду.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Новый мэр

    Кто будет голосовать за Травникова? назовись!?

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. СССР

    Голосовал и буду голосовать за кого угодно,но не за «Единую Россию» (такие слова испохабили враньем,жадностью,лицемерием;её деятельность вызывает одну ассоциацию — враги народа) и не заТравникова.
    Будут пенсионерам рабочие места не сомневаюсь — на кладбище.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    ЕР (полуофициально): — Не «12 регионов публично не поддержали пенсионную реформу», а «Власти 12 регионов публично не поддержали пенсионную реформу».
    Поэтому ЕР срочно высылает в эти регионы свой партийный десант для проведения митингов и пикетов в защиту реформы)) :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика