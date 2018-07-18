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За 1,4 млн рублей изучит отношение москвичей к коррупции власть

Майский опрос ВЦИОМ показал, что 55% россиян обратили внимание на положительную динамику в борьбе с коррупцией.

18.07.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

За 1,4 млн рублей изучит отношение москвичей к коррупции власть

Московские власти также хотят заказать исследование общественного мнения о мерах правительства Москвы по развитию и защите конкуренции

Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы проводит тендер на услуги по мониторингу общественного мнения о коррупции. Стоимость контракта не должна превышать 1,389 млн руб. Исполнителя планируется определить 13 августа.

«Цель осуществления закупки: выявление мнения жителей города Москвы относительно коррупции в государственных органах власти федерального и городского уровня, состояния и оценки ее масштабов и их влияния на жизнь города, а также дальнейших мер по исследуемой тематике»,— говорится в техзадании, опубликованном на портале госзакупок.

Московские власти также хотят заказать исследование общественного мнения о мерах правительства Москвы по развитию и защите конкуренции. Стоимость контракта и сроки его рассмотрения — такие же.

Источник финансирования двух исследований — бюджет Москвы.

Напомним, майский опрос ВЦИОМ показал, что 55% россиян обратили внимание на положительную динамику в борьбе с коррупцией. Четверть участников опроса (25%) заявили, что не видят результатов борьбы с коррупцией, а 13% полагают, что ситуация только ухудшается. Свидетельством реальной борьбы с взяточничеством почти половина респондентов (47%) назвала аресты чиновников.

Источник: Коммерсант


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