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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

18.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск

Курьер.Среда.Бердск, №25/2018

Сегодня, 18 июля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №25/2018.

В номере вы прочтете:

1. «Курьер. Среда. Бердск» приглашает авторов частушек за кружками в реадкцию — 15 лет делаем новости вместе!

2. Появится ли новая свалка около Бердска?

3. Фоторепортаж — Бердск с высоты птичьего полета.

4. Спас от смерти друзей, а сам погиб от удара током. Смерть ребенка на ЛЭП.

5. Почему люди гибнут на железной дороге в Бердске.

6. Товарняк на первом пути и деревянные настилы — отвечает РЖД.

7. Тренды летней свадьбы-2018.

8. Где сдать анализы в Бердске.

9. С каких остановок можно уехать из Бердска.

10. Инструкция: Как одной водовозкой напоить весь город при масштабном отключении воды.

11. Залитые фекалиями улицы дезинфицируют хлоркой — бердчане против.

12. Евгений Сметанин — поиск тех, кто знал поэта.

13. «Играй, гармонь!» в Бердске.

14. Чтобы дожить до пенсии, нужно узнать о своем здоровье все.

15. Мнения бердчан о повышении пенсионного возраста.

На обложке — 2000 кубометров воды с хлоркой выбежало из бассейна парка «Ремикс» в акваторию.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

 


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