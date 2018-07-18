Будут платить налог за покупку в иностранных интернет-магазинах россияне

Российское правительство может получить возможность взимать с граждан отдельный платеж при покупке ими товаров в иностранных интернет-магазинах. Соответствующие поправки к законопроекту «О таможенном регулировании» были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и готовятся к принятию во втором чтении.

Принятие новой редакции закона «О таможенном регулировании» должно привести российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был принят в 2017 году, говорится в пояснительной записке.

Сейчас посылки весом не более 31 кг не облагаются пошлинами в случае, если общая сумма заказа не превышает €1000 в месяц. На покупки сверх этой суммы действует пошлина в размере 30%, но не менее €4 за 1 кг. Ранее страны ЕАЭС договорились снизить максимальную сумму до €500 с 2019 года и до €200 в 2020 году.

Напомним, в конце июля Минфин отказался от снижения лимита для зарубежных интернет-магазинов до €500, которое должно было произойти 1 июля. Понижение этой нормы в России состоится с 1 января 2019 года синхронно с другими странами ЕАЭС.

Источник: Коммерсант