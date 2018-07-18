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Военные кафедры в вузах ликвидируют

Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

18.07.2018 Фото: Минобороны РФ 2 коммент.

Военные кафедры в вузах ликвидируют

Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях.
Сейчас подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военные кафедры готовят офицеров и солдат запаса по 150 и 90 специальностям соответственно.

Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

По словам депутата Владимира Шаманова, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов.
Кроме того, в рамках такого обучения для Вооруженных сил готовят специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, подчеркнул он. Как отметил депутат, объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав не планируют.

Ранее Шаманов заявил, что изменения не скажутся на студентах, они касаются только унификации названий, полномочий и дипломов.

В свою очередь, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков отметил, что уровень военной подготовки студентов останется на таком же высоком уровне. Он рассказал, что эта идея была согласована с ректорским сообществом, а подготовленный законопроект не получил ни одного замечания.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Военные кафедры в вузах ликвидируют и заменят на церкви с попами.
    В каждом российском вузе появится церковь.
    https://66.ru/news/society/209314/

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  2. Аноним

    Врядли! В ВУЗ идут учится люди с повышенным интеллектом.Власти скорее просто не нужны умные офицеры.Им мясо патриот нужен. :-D

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