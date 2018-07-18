КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 2-х квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 2-х квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью

Требовали отставки премьера Медведева на митинге против пенсионной реформы в Новосибирске

Сибирский этап гонок на внедорожниках RFC Siberia пройдет в Бердске

Двое взрослых и ребенок утонули в Оби

Мэр Бердска: Не оставляйте на пляжах следов вчерашнего дня

Будут платить налог за покупку в иностранных интернет-магазинах россияне

Военные кафедры в вузах ликвидируют

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей

Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей

Около 4 млн человек посетили столицу во время чемпионата мира по футболу.

18.07.2018 Фото: МСМК РФ Один комментарий

Болельщики ЧМ 2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей

Около 4 млн человек, посетивших Москву во время чемпионата мира по футболу, потратили свыше 96,5 млрд рублей. Об этом говорится в презентационных материалах Московского урбанистического форума, которые иллюстрировали выступление мэра Москвы Сергея Собянина.

«3,8 млн болельщиков посетили чемпионат мира по футболу в Москве. 96,6 млрд рублей составил объем потребления болельщиков в столице. Кроме того, 13,2 млрд рублей составили дополнительные доходы московского бюджета от чемпионата», говорится в материалах.

Матчи ЧМ-2018 прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)- ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017г. парке «Зарядье».

Источник: ЧМ по футболу 2018


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью Требовали отставки премьера Медведева на митинге против пенсионной реформы в Новосибирске Прокурор Бердска оценил действия властей во время обрушения домов и коллектора

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Затраты России на подготовку чемпионата мира-2018 составили 683 млрд рублей

    Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей

    184 млрд рублей – столько по подсчетам американского консалтингового агентства McKinsey составит чистый заработок России на мундиале

    Кудрин, Медведев и Путин просто забились в истерике от таких положительных экономических прорывов
    *CRAZY*

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика