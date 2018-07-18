Ватикан разрешил Невестам Христовым жить половой жизнью
Требовали отставки премьера Медведева на митинге против пенсионной реформы в Новосибирске
Сибирский этап гонок на внедорожниках RFC Siberia пройдет в Бердске
Двое взрослых и ребенок утонули в Оби
Мэр Бердска: Не оставляйте на пляжах следов вчерашнего дня
Будут платить налог за покупку в иностранных интернет-магазинах россияне
Военные кафедры в вузах ликвидируют
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей
Остановочный павильон возле Старого универмага установят в сентябре в Бердске
Затраты России на подготовку чемпионата мира-2018 составили 683 млрд рублей
Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей
184 млрд рублей – столько по подсчетам американского консалтингового агентства McKinsey составит чистый заработок России на мундиале
Кудрин, Медведев и Путин просто забились в истерике от таких положительных экономических прорывов
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