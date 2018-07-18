Болельщики ЧМ-2018 потратили в Москве более 96,5 млрд рублей

Около 4 млн человек, посетивших Москву во время чемпионата мира по футболу, потратили свыше 96,5 млрд рублей. Об этом говорится в презентационных материалах Московского урбанистического форума, которые иллюстрировали выступление мэра Москвы Сергея Собянина.

«3,8 млн болельщиков посетили чемпионат мира по футболу в Москве. 96,6 млрд рублей составил объем потребления болельщиков в столице. Кроме того, 13,2 млрд рублей составили дополнительные доходы московского бюджета от чемпионата», говорится в материалах.

Матчи ЧМ-2018 прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)- ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017г. парке «Зарядье».

Источник: ЧМ по футболу 2018