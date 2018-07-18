Медведев: важно дискутировать о совершенствовании пенсионной системы

Государственная Дума 19 июля рассмотрит изменения в пенсионное законодательство в первом чтении.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил необходимость дискуссий по проекту поправок в действующую пенсионную систему. Внесенный правительством законопроект предполагает начать в 2019 году постепенное повышение возраста выхода на пенсию: до 65 лет к 2028 году у мужчин и до 63 лет к 2034 году у женщин. «В четверг его уже будет рассматривать в первом чтении Государственная Дума», — заявил глава кабинета министров на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

— Хорошо, что и вы подключились к этой дискуссии, тем более, что тема действительно непростая и такого рода дискуссия необходима, — подчеркнул Медведев, обращаясь к сенаторам.

Источник: РГ