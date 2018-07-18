Медведев: важно дискутировать о совершенствовании пенсионной системы

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тут не дискутировать надо — а полную отставку путинского правительства с отдачей их под народный суд (знаем мы этот басманный суд)..
а также пожизненно на колыму всех соловьевых- киселевых и прочих пропагандонов…
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Важно дискутировать о совершенствовании пенсионной системы, но времени на это мы вам не дадим.
Сначала ЧМ по футболу заполонил все экраны, а теперь Трамп с Путиным воркуют из каждого утюга.
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