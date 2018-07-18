Регионам выделили 36 млрд руб. для повышения МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда правительства регионам выделено 36 млрд рублей для реализации решения по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума.

«Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума», — сказал Медведев на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации РФ.

Он подчеркнул, что регионам обязательно будет оказана поддержка в этом вопросе. «Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд рублей, я подписал два документа как раз, но и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании», — сообщил Медведев.

Источник: Интерфакс