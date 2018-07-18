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Против пенсионной реформы голосовали лишь три члена комитета Госдумы по региональной политике

В том числе против был его председатель Николай Харитонов (КПРФ). Первое чтение законопроекта запланировано на четверг, 19 июля.

18.07.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Против пенсионной реформы голосовали лишь три члена комитета Госдумы по региональной политике

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на заседании во вторник поддержал концепцию правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы, высказав к нему ряд замечаний и предложений, которые предлагается учесть ко второму чтению документа. Комитет является соисполнителем при рассмотрении данного законопроекта, профильным выступает комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.

В заключении комитета, в частности, отмечается, что мера по увеличению возраста для получения социальной пенсии лицам из числа малочисленных народов Севера (до 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин) предусмотрена без учета разницы между среднероссийской продолжительностью жизни и продолжительностью жизни коренных малочисленных народов Севера. «По мнению комитета, предложения правительства РФ нуждаются в дополнительном обосновании. Таким образом, представляется целесообразным данную категорию пенсионеров (из числа коренных малочисленных народов Севера), имеющих право на социальную пенсию, оставить в той категории льготников, которых данные изменения не затрагивают», — говорится в документе. Кроме того, в отзыве комитета указывается, что увеличение возраста выхода на пенсию «не создает дополнительных стимулов для решения основной задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера, в том числе в Арктике».

В ходе заседания депутаты озвучили свои соображения по доработке законопроекта: о введении повышающего коэффициента для пенсий дальневосточников (Владимир Новиков, «Единая Россия»), о снижении возраста выхода на пенсию как минимум на 2 года для жителей Дальневосточного федерального округа и отработавших на Дальнем Востоке длительное (30 лет — мужчины, 25 лет — женщины) время (Анатолий Тихомиров, «Единая Россия») и другие. Конкретные предложения после обсуждения и проработки будут оформлены и предложены в качестве поправок ко второму чтению документа.

Против законопроекта проголосовали три члена комитета, в том числе его председатель Николай Харитонов (КПРФ).

Обсуждение инициативы в комитетах
Законопроект проходит обсуждение в комитетах Госдумы. В понедельник комитет по бюджету и налогам, выступающий соисполнителем по этому вопросу, рекомендовал палате принять документ в первом чтении; аналогичное заключение уже дал еще один комитет-соисполнитель — по охране здоровья. Вердикт осталось вынести профильному комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов, на заседание которого во вторник приглашен министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Первое чтение законопроекта запланировано на четверг, 19 июля.

Источник: ТАСС


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