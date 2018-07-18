Телеканал назвал Путина «президентом Украины»

Украинский телеканал «Эспрессо» по ошибке назвал российского лидера Владимира Путина «президентом Украины»
Украинский телеканал «Эспрессо» по ошибке назвал российского лидера Владимира Путина «президентом Украины». Просчет был допущен в анонсе новости в Twitter телеканала о встрече Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — указывается в анонсе.
В Хельсинки 16 июля прошла встреча лидеров России и США, на саммите также присутствовали представители двух стран. С российской стороны прибыли помощник и пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов. С американской стороны присутствовали госсекретарь Майк Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, посол США в России Джон Хантсман и советник по России в совете по нацбезопасности Фиона Хилл.
После переговоров в расширенном формате, Путин и Трамп более двух часов беседовали тет-а-тет. Президент США назвал саммит «хорошим стартом», добавив, что два лидера пришли к «важным выводам» во время беседы. По его словам, речь шла о конфликтах в Сирии и на Украине и нераспространении ядерного вооружения. Российский лидер также остался доволен переговорами. Изначально, по словам Путина, у него не было особых ожиданий от саммита с Трампом, но затем встреча пошла «по-другому», «разговор был действительно очень содержательным».
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Не дай бог возглавить этот табор..
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Путин в интервью Fox чуть было не назвал себя президентом США, если кто внимательно слушал))
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Посмотрел немного, всё таки я не понимаю, зачем у нашего Национального Лидера берут интервью, смысла в этом совершенно нет, что на Западе, что у нас, они все абсолютно одинаковые, Владимир Владимирович мастерски владеет демагогическими приёмами, может говорить много и долго, а по факту, ничего при этом не сказав, попутно наврав с три короба, Трамп собственно не лучше.
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Знаете, чем отличаются два кровопийцы друг от друга?
Один доит мир, чтобы залить свою страну этими деньгами, а второй доит свою страну, чтобы залить мир этими деньгами
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Чё то тошнит от этого Путина,Путин то Путин это сплошной базарный разговор
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