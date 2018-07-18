КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-х квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 2-х квартиру
продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Против пенсионной реформы голосовали лишь три члена комитета Госдумы по региональной политике

308 метров ограды за 1,2 млн рублей установят на кладбище в Бердске

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Регионам выделили 36 млрд руб. для повышения МРОТ до прожиточного минимума

За неправильное поведение наказали пять чиновников Бердска

Телеканал назвал Путина «президентом Украины»

Медведев: важно дискутировать о совершенствовании пенсионной системы

Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Жириновский: гимн «Боже, Царя храни!» должны слушать депутаты Госдумы

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Жириновский: гимн «Боже, Царя храни!» должны слушать депутаты Госдумы

Правда, только раз в год. А вот ЛДПР может стать монархической фракцией Госдумы уже навсегда.

18.07.2018 Фото: kremlin.ru 5 коммент.

Жириновский: гимн Боже, Царя храни! должны слушать депутаты Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении включить в название фракции определение «монархическая».
«Мы с удовольствием носили бы название монархической фракции. Мы добьемся дополнительных названий. Каждая фракция вправе называть себя по уставу партии, в том числе с упором на устои», — сказал он на мероприятии фракции, приуроченном к столетию расстрела царской семьи.
На пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР предложил внести в регламент поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний должен звучать гимн «Боже, Царя храни!» в память о последнем русском императоре. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту и контролю обсудить эту идею.

Позже, приветствуя собравшихся на мероприятие в зале фракции, Жириновский заявил, что ЛДПР первой последует своему предложению, поэтому мероприятие началось с исполнения царских гимнов хором фракции.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Против пенсионной реформы голосовали лишь три члена комитета Госдумы по региональной политике «Усыновлять» муниципальные участки рядом с домами призвал жителей вице-мэр Бердска 308 метров ограды за 1,2 млн рублей установят на кладбище в Бердске

(5) Комментариев

  1. Никола

    Клоун. Говорит о царе — подразумевает о святости нынешнего несменяемого правителя.

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Поросёнок Пётр

      При этом партия у него….либерально-демократическая ;)
      Жириновский конечно в нашей политике уникальный человек, шут, скоморох, горлопан, популист, шоу мэн, псевдо националист, псевдо оппозиционер, еврей, выступавший с прекрасным лозунгом, я за русских, я за бедных и прекрасно этих недалёких русских за него голосующих дурачащий вот уже 30 лет.
      Тёплое кресло, никакой ответственности, большая зарплата и пенсия 60 000 рублей, что ещё нужно для «либерально-демократического» счастья?

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • Петрович

        Не видели фотографии листовок и либлордов от ЛДПР в регионах? В каждой республике у них свой лозунг. В российских регионах он «За русских!», в Дагестане — «За Дагестан!» и т.д.

        Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    МЛДПР?
    Какое кощунство!
    Либерал-демократы царя свергли, а Жирик теперь хочет выступить защитником монархии.
    Приемная: «Семь пятниц на неделе, самые противоположные прогнозы на будущее (а вдруг какой-нибудь, да совпадет!), проституциирование по всем вопросам»
    Обращайтесь!. Ждем с нетерпением! *CRAZY*

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Ольга

    Совсем свихнулись.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика