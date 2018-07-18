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Жириновский: гимн «Боже, Царя храни!» должны слушать депутаты Госдумы
Клоун. Говорит о царе — подразумевает о святости нынешнего несменяемого правителя.
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При этом партия у него….либерально-демократическая
Жириновский конечно в нашей политике уникальный человек, шут, скоморох, горлопан, популист, шоу мэн, псевдо националист, псевдо оппозиционер, еврей, выступавший с прекрасным лозунгом, я за русских, я за бедных и прекрасно этих недалёких русских за него голосующих дурачащий вот уже 30 лет.
Тёплое кресло, никакой ответственности, большая зарплата и пенсия 60 000 рублей, что ещё нужно для «либерально-демократического» счастья?
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Не видели фотографии листовок и либлордов от ЛДПР в регионах? В каждой республике у них свой лозунг. В российских регионах он «За русских!», в Дагестане — «За Дагестан!» и т.д.
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МЛДПР?
Какое кощунство!
Либерал-демократы царя свергли, а Жирик теперь хочет выступить защитником монархии.
Приемная: «Семь пятниц на неделе, самые противоположные прогнозы на будущее (а вдруг какой-нибудь, да совпадет!), проституциирование по всем вопросам»
Обращайтесь!. Ждем с нетерпением!
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Совсем свихнулись.
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