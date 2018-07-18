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За неправильное поведение наказали пять чиновников Бердска

В бердской горадминистрации работают 152 сотрудника, из них в возрасте до 30 лет — 20 человек, от 30 до 55 — 106 человек, от 55 — 26 человек.

18.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

За неправильное поведение наказали пять чиновников Бердска

В бердской мэрии трудится 152 сотрудника

О кадровом составе муниципальных служащих шел разговор на совещании чиновников 16 июля в мэрии Бердска.

В бердской горадминистрации работают 152 сотрудника, из них в возрасте до 30 лет — 20 человек, от 30 до 55 — 106 человек, от 55 — 26 человек.

— Ежегодно в апреле проводится анализ кадрового состава и готовится информация о потребности в обучении муниципальных служащих администрации города Бердска и Совета депутатов города Бердска на следующий календарный год. Подготовленная информация по установленной форме направлена в правительство Новосибирской области для организации повышения квалификации за счет областного бюджета в 2019 году, — сообшила начальник отдела кадров Евгения Лыкова.

За первое полугодие 2018 года прошли повышение квалификации 10 сотрудников администрации. Пятеро участвовали в обучающих семинарах, трем работникам-студентам предоставили четыре учебных отпуска с сохранением среднего заработка. До конца года повышение квалификации пройдут еще 14 сотрудников.

В бердской горадминистрации внедрен институт наставничества. В первом полугодии 2018 года назначены пять наставников работникам, впервые принятым на должности в органы местного самоуправления.

В мэрии проводится работа со студентами. С начала года здесь прошли практику четыре студента. По словам Лыковой, сформирована база данных о наиболее перспективных студентах старших курсов, которая постоянно пополняется.

В Бердске сформирован муниципальный резерв управленческих кадров. Сейчас в составе этого резерва 31 человек, 11 из них — на должности муниципальной службы, отметила Лыкова.

В первом полугодии этого года первые классные чины муниципальной службы присвоены пяти муниципальным служащим. Классные чины в этом году присвоены 38 служащим администрации.

В декабре прошлого года успешно прошли аттестацию 30 муниципальных служащих горадминистрации.

В мэрии создана комиссия по дисциплинарным проступкам. В первом полугодии 2018 года прошло три заседания комиссии. По ее рекомендациям и распоряжениям вынесено пять дисциплинарных взысканий работникам горадминистрации. Также вынесено пять дисциплинарных взысканий по решению комиссии за несоблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов и интересов.

С начала года девять сотрудников мэрии награждены за продолжительную и безупречную службу в связи с юбилейными датами.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    За неправильное поведение наказали пять чиновников Бердска: Поставили в угол и заставили просить прощение :-D

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