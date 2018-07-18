Против пенсионной реформы голосовали лишь три члена комитета Госдумы по региональной политике
308 метров ограды за 1,2 млн рублей установят на кладбище в Бердске
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Регионам выделили 36 млрд руб. для повышения МРОТ до прожиточного минимума
За неправильное поведение наказали пять чиновников Бердска
Телеканал назвал Путина «президентом Украины»
Медведев: важно дискутировать о совершенствовании пенсионной системы
Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302
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Жириновский: гимн «Боже, Царя храни!» должны слушать депутаты Госдумы