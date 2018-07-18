308 метров ограды за 1,2 млн рублей установят на кладбище в Бердске

Муниципалитет Бердска объявил электронный аукцион на строительство ограждения кладбища Бердска. По проекту запланировано возвести 308 метров ограждения. Из бюджета города выделено 1 200 000 рублей на строительство ограды.

В обязанности победителя аукциона войдет изготовление и установка забора кладбища. Металлоконструкцию окрасят в серебристый цвет. По проекту на территории кладбища пробурят ямы, установят бетонный фундамент под колонны.

Подрядная организация приступит к выполнению работ в течении 20 дней после подписания контракта.

Согласно контракту подрядчик сам должен получить разрешение на производство работ в организациях, отвечающих за эксплуатацию инженерных коммуникаций на территории кладбища. Месторасположение ограды определяет заказчик. Аукцион состоится 30 июля.