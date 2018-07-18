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Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

Традиционно Издательский дом «БукЪвица» выпускает праздничный журнал, посвященный Дню города. В этом году мы будем отмечать 302 года.

18.07.2018 Нет комментариев

Приглашаем партнеров в журнал Парад к Дню города Бердска 302

Традиционно Издательский дом «БукЪвица» выпускает праздничный журнал, посвященный Дню города. В этом году мы будем отмечать 302 года.
В журнале мы готовим красочную вкладку с материалами об истории Бердска и судьбах его жителей.
Кончено, мы расскажем об успехах сегодняшнего города, о достижениях предприятий за минувший год и о победах бердчан.
Приглашаем партнеров разметить о себе важную промо и рекламную информацию в журнале «Парад.Бердск. Журнал о лучшем».
Все детали по тел. 8(383-41) 2-15-51, 8-983-315-11-31 (Елена), 8-913-947-84-69 (Елена), 8-909-532-95-38 (Алина).


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