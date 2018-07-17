Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

«Требуем остановить обнищание народа!», «На пенсию в 45!», на детях плакаты — «Про семейные ценности от Путина: хочу проводить каникулы у бабушки, а не на работе», «Хватит воровать наше будущее», «Так и будут обдирать, если будем молчать!», «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!».