КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

На спину детям родители прицепили мультифору: Про семейные ценности от Путина: хочу проводить каникулы у бабушки, а не на работе».

17.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Один комментарий

Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

17 июля в 18.00 в парке Городское начало в Новосибирске проходит митинг против пенсионной реформы, проводимой правительством. Организатор митинга -Федерация профсоюзов Новосибирской области. По словам корреспондента «Курьер.Среда.Бердск», на 19.00 собралось выразить протест 300 человек.

Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

Люди разного возраста держат плакаты: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа».

Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

«Требуем остановить обнищание народа!», «На пенсию в 45!», на детях плакаты — «Про семейные ценности от Путина: хочу проводить каникулы у бабушки, а не на работе», «Хватит воровать наше будущее», «Так и будут обдирать, если будем молчать!», «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!».

Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»
Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»
Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»
Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»
Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

Подробности в ближайшее время.

Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

(1) Комментарий

  1. Надежда

    Как жалко простых людей трудяг.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика