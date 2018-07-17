Митинг в Новосибирске: «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!»

На спину детям родители прицепили мультифору: Про семейные ценности от Путина: хочу проводить каникулы у бабушки, а не на работе».
17 июля в 18.00 в парке Городское начало в Новосибирске проходит митинг против пенсионной реформы, проводимой правительством. Организатор митинга -Федерация профсоюзов Новосибирской области. По словам корреспондента «Курьер.Среда.Бердск», на 19.00 собралось выразить протест 300 человек.
Люди разного возраста держат плакаты: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа».
«Требуем остановить обнищание народа!», «На пенсию в 45!», на детях плакаты — «Про семейные ценности от Путина: хочу проводить каникулы у бабушки, а не на работе», «Хватит воровать наше будущее», «Так и будут обдирать, если будем молчать!», «Нам добавляют не годы работы, а годы нищеты!».
Подробности в ближайшее время.
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Как жалко простых людей трудяг.
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