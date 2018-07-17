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УК в Бердске: Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят!

Родители возмущены тем, что во дворе дома 2а по ул.К.Марска спилили детскую площадку, при этом управляющая компания уверяет, что горка и качели были травмоопасны.

17.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

УК в Бердске: Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят!

Раньше здесь была игровая площадка

9 июля во дворе дома по адресу ул. Карла Маркса, 2а коммунальные службы убрали металлические игровые снаряды. Местные жители крайне недовольны ситуацией, ведь детям теперь совсем негде играть. В частности, убраны были качели и горка.

— Пришла новая управляющая компания, осмотрела наш двор. Детской площадки как таковой там и не было никогда, но стояли железные качели, небольшая горка. Они приехали, посмотрели на все это, решили, что это все не годится ,якобы травмоопасно и спилили все под корень и увезли. Новое ничего строить не собираются, — объясняет ситуацию Анастасия Хаймина, местная жительница. — Детей у нас очень много разных возрастов. Для них это было хоть какое-то минимальное развлечение. Она лазали по горке и на качелях качались, а теперь там нет ничего, кроме бетонной песочницы, которую сами жильцы и делали.
Управляющая компания у дома сменилась не так давно. Ранее дом находился под управлением УК ЖКХ, теперь же он обслуживается УК «Вербена».

— Да непригодная она была. Для того, чтобы из детей там никто не расшибся, не погиб мы просто взяли и обрезали. Было просто невозможно эту горку никак эксплуатировать в дальнейшем. Насколько я знаю, там кроме взрослых подростков и не качается никто, потому что непригодные качели. Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят, и чтобы никаких ситуаций не было, в связи с тем, что трубы прогнили, мы взяли и отпилили. Уже был случай, когда ребенок пострадал, начальника управляющей компании судили и штраф был. Чтобы ничего подобного не повторилось мы решили просто демонтировать. Площадке было уже лет двадцать, если не больше. — отвечает замдиректора УК «Вербена» Валерий Саргинов
Местные жители утверждают, что представители управляющей компании предлагали установить детскую площадку за свой счет.

-Они предлагали с каждой квартиры собрать денежные средства и поставить за свой счет хорошую новую площадку. О сумме еще никакой речи не шло. Когда мы говорили о том, зачем спилили качели, нам сказали, что это травмоопасно и если хотите видеть у себя во дворе игровую площадку, то покупайте и устанавливайте ее за свой счет. За счет дома, — продолжает Анастасия.

Двор дома 2а в целом выглядит несколько запущено. На фотографиях видно, что уходом за газоном тут давно никто не занимался. Трава густая, во многих местах она уже высохла и увяла.

УК в Бердске: Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят!

Детям совсем негде играть

УК в Бердске: Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят!

Детям совсем негде играть


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