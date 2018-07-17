Забирающие сотрудников автобусы с парковки «Монетки» перебрались к ДК «Родина» в Бердске

До реконструкции ул.Лунной автобусы частных компаний забирали своих сотрудников на парковке около магазина «Монетка». Теперь там делают газон и тротуар. И уже больше месяца утренней парковкой стала площадь около ДК «Родина», где большие автобусы ожидают сотрудников компаний.

Кроме частников, на площади ужу много лет останавливаются дачные автобусы.

Наши автобусы перед ДК «Родина» не останавливаются, они останавливаются только на специальных остановочных платформах, — сказала руководитель БАТП Елена Бороздина. — В целом, остановка автобусов разрешена везде, где это не запрещено ПДД. Получается, что для автобусов разрешено все, что не запрещено, и так как парковка там разрешена, соответственно, ничего незаконного в деятельности автобусов нет.

Ничего «опасного» в парковке автобусов около ДК не увидел и замглавы Бердска Владимир Захаров.

Так как это, фактически, частный извоз, автобусы паркуются там, где им удобно. Карман напротив «Монетки» не убран полностью, а сделан заездным. И если он их не устраивает, то они будут парковаться там, где удобнее. Рядом, в конце концов, очень много хороших карманов, — сделал выводы он.

Как прокомментировала ситуацию директор ДК «Родина» Людмила Чуркина, которая в данный момент находится в отпуске, о данной проблеме она не осведомлена:

Если бы и были какие-либо проблемы, мне бы сразу сообщили.

К 300-летию ДК «Родина», включая и площадь около дворца, отремонтировали за несколько сот миллионов рублей. Надеемся, что парковка из автобусов не причинит вред асфальту. Возможно, автобусы в скором времени найдут себе более удобное место, тем самым не будут нервировать жителей Микрорайона, которые обратились в редакцию с вопросом: можно ли устраивать парковку автобусов по утрам около ДК.