УК в Бердске: Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят!
Забирающие сотрудников автобусы с парковки «Монетки» перебрались к ДК «Родина» в Бердске
Инвесторы построят новую парковку рядом с «Вегой» со стороны «Мастер и К» в Бердске
Маленьких детей, бросающих игрушки, спасли прохожие в Искитиме
В новом шлеме-невидимке враги не увидят солдат РФ
За панк-молебен ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot
За недолив топлива на АЗС введут штрафы
Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске
77 регионов и «Единая Россия» поддерживают пенсионную реформу
Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска