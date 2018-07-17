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Маленьких детей, бросающих игрушки, спасли прохожие в Искитиме

Прибыв на место, спасатели Искитима поднялись в квартиру через окно и обеспечили безопасность детей.

17.07.2018 Автор: Татьяна Назарова Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Маленьких детей, бросающих игрушки, спасли прохожие в Искитиме

Мемориальное место на входе в подвал, на ступенях которого разбилась девочка

Вечером 14 июля в аварийно-спасательную службу Искитима обратились очевидцы с сообщением о том, что на втором этаже многоквартирного дома открыто окно, на подоконнике которого находятся двое маленьких детей возраста около двух-четырех лет. По словам людей, обратившихся в аварийную службу, дети играли, бросая из окна игрушки. Прибыв на место, спасатели поднялись в квартиру через окно и обеспечили безопасность детей, сообщили в АСС Искитима сайту «Весь Искитим».

Оставление малолетних без присмотра может привести к страшной трагедии. В июне в Бердске () произошел подобный случай, который закончился летальным исходом. Девочка 5 лет, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна 4 этажа на бетонную лестницу. Ребёнок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти её так и не удалось.

— Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Кроме того, хотелось бы отметить, что москитные сетки, устанавливаемые на пластиковые окна, не обеспечивают безопасность ваших детей и не рассчитаны на вес ребенка, — предупреждает старший следователь следственного отдела по г. Бердску СУ СК РФ по НСО Егор Андреев.

Напоминаем, что по инициативе главы Бердска, проходит акция «Безопасное окно», родители могут по очень доступной цене купить ограничители для окон.


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