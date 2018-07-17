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Инвесторы построят новую парковку рядом с «Вегой» со стороны «Мастер и К» в Бердске

Старую парковку убрали в ходе ремонта ул. Ленина — ей нельзя находиться рядом со светофорным объектом.

17.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Никиты Брускова Один комментарий

Инвесторы построят новую парковку рядом с «Вегой» со стороны Мастер и К в Бердске

Теперь на месте парковок на 18 квартале появились газоны

Завершается ремонт ул. Ленина на участке дороги от ул. Герцена до Кирова в Бердске. Рабочие устанавливают ограждения и наносят разметку, доложил на совещании чиновников 16 июля начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Огаждения поставлены, светофорные объекты стоят, вопросов нет, но не завершена работа по парковке транспортных средств, для людей, находящихся в зданиях рядом, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Прошла встреча с предпринимателями. Это «Обувь России» и «Мастер и К». «Мастер и К» предоставил свой участок для организации парковочного пространства. К завтрашнему дню будет обработана смета тех работ, которые включат для проектировки проекта, и к пятнице этой недели, край — понедельник, все будет согласовано на уровне земельного управления. И будет уже освобожденный участок, будет локально-сметный расчет, будет проект. Можно будет организовывать работы по организации парковки, — рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Евгений Шестернин поручил начальнику управления земельных отношений Светлане Бахаревой ускорить процесс согласования по земельному участку. И пояснил, что ранее находящийся на этом участке земли арендатор готов его уступить для парковочного пространства, изменить условия договора.

— Как только он меняется, так мы начинаем разговор с инвесторами, из бюджета мы вкладывать деньги не можем и не будем, наша задача взять на себя административное и правовое решение вопроса, — отметил Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце мая комиссия, в состав которой вошли представители минтранса Новосибирской области и федерального Управления автодорог, оценивала работы, проводимые в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Комиссия потребовала, чтобы к нормативам привели проблемный участок на пересечении ул. Кирова и Ленина — для этого необходимо ликвидировать парковки.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, парковку построили лет 30 назад. Сейчас это является грубейшим нарушением. Норматив гласит о том, что и слева, и справа от светофора не должно быть парковок.

Город искал альтернативу старым парковочным местам. И нашел. Участок справа от бизнес-центра, на въезде на территорию компании «Мастер и К». Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в «Мастере и К», земля, где хотят устроить парковку, принадлежит городу, но определенное время по договоренности с горадминистрацией, предприятие ею пользовалось. Но раз возникла такая ситуация, то они они подвинут свои границы.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну и хорошо! Может опять как раньше зазеленеет ул. Ленина.
    А от парковки можно и прогуляться. Не так велико расстояние. А то привыкли чуть ли не в магазин и в подъезд заезжать.

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