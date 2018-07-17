За панк-молебен ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot

Европейский суд по правам человек признал нарушенным право на справедливый суд в отношении участниц панк-группы Pussy Riot при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве из-за акции в храме Христа Спасителя.
«ЕСПЧ взыскал в пользу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тысяч евро, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро. Также 11 750 евро взыскано с России в качестве компенсации издержек и расходов», — сообщила «Интерфаксу» во вторник адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы заявительниц.
Как отмечается в опубликованном на сайте суда постановлении, ЕСПЧ единогласно признал, что уголовное преследование участниц группы, а также объявление ее видеоматериалов экстремистскими и запрещение этих материалов нарушают статью 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения).
Также судьи единогласно признали факт нарушения статьи 6 Конвенции — о праве на справедливое судебное разбирательство.
Министерство юстиции РФ, возможно, в течение трехмесячного срока обжалует решение ЕСПЧ о выплатах в пользу участниц группы Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.
Панк-молебен и приговор
В конце февраля 2012 года группа девушек устроила в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен, видеозапись которого была выложена в интернет. Позднее полиция задержала трех участниц акции — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич.
В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Екатерине Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда, а приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.
Срок заключения девушек истекал в начале марта 2014 года, однако в декабре 2013 года Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.
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Россияне, вы теперь поняли, как вам нужно готовиться к запоздалой пенсии?
50000 евро=3.600.000 рублей
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Взыскать с изобретателя формулировки»панк молебен»….никто чувства верующих там не оскорблял.
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порядок есть порядок… И что хорошо в Голландии, к примеру, сборища секс меньшинств на площадях с демонстрацией гениталий, то в России не прокатит — могут ведь без гениталий оставить! Так и пляска в Православном Храме с песнопением, с отнюдь не добрым содержанием… Плевать нам на ЕСПЧ! Так и надо сказать, а пусек розгами!
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