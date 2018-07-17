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В новом шлеме-невидимке враги не увидят солдат РФ

«покрытие-хамелеон» для маскировки солдат и боевой техники создал Ростех.

17.07.2018 Фото: kremlin.ru 3 коммент.

В новом шлеме невидимке враги не увидят солдат РФ

Ростех создал покрытия для боевой техники, которые, как хамелеон, мимикрируют, под цвет окружающей среды, первый образец — «шлем-невидимка» в скором времени будет представлен на одной из выставок, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — сказал Чемезов.

По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий. «Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику», — добавил глава Ростеха.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    :-D :-D :-D Там что андерсены работают :-D :-D :-D

    Thumb up 7 Thumb down 3

    • Аноним

      Андерсены — не Андерсены, но свое дело знают:
      Анатолий Эдуардович Сердюков
      2015 — по настоящее время – индустриальный директор авиационного кластера Государственной корпорации «Ростех»
      Знаете что после этого шлема-невидимки изобретут? —
      — При непосредственном участии бывших фигурантов дела о распиле военного бюджета Сердюкова и его жены Васильевой, «Ростех» изобрел новый российский самолет-невидимку.
      Его действительно никто не видел. Ни одним глазком. Ни враги, ни свои изобретатели. Но на бумаге он будет.
      :-D

      Thumb up 6 Thumb down 3

  2. Аноним

    Это понятно :-D :-D :-D Я в детстве тоже мечтал о волшебной палочке :-D :-D :-D А кто то с старичком-боровичком разговаривает :-D :-D :-D Да со щукой :-D :-D :-D Кокс видимо хороши завозят :-D :-D :-D

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