УК в Бердске: Нормальные родители ребенка на такие качели не посадят!
Забирающие сотрудников автобусы с парковки «Монетки» перебрались к ДК «Родина» в Бердске
Инвесторы построят новую парковку рядом с «Вегой» со стороны «Мастер и К» в Бердске
Маленьких детей, бросающих игрушки, спасли прохожие в Искитиме
В новом шлеме-невидимке враги не увидят солдат РФ
За панк-молебен ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot
За недолив топлива на АЗС введут штрафы
Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске
77 регионов и «Единая Россия» поддерживают пенсионную реформу
Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска
Там что андерсены работают
7 3
Андерсены — не Андерсены, но свое дело знают:
Анатолий Эдуардович Сердюков
2015 — по настоящее время – индустриальный директор авиационного кластера Государственной корпорации «Ростех»
Знаете что после этого шлема-невидимки изобретут? —
— При непосредственном участии бывших фигурантов дела о распиле военного бюджета Сердюкова и его жены Васильевой, «Ростех» изобрел новый российский самолет-невидимку.
Его действительно никто не видел. Ни одним глазком. Ни враги, ни свои изобретатели. Но на бумаге он будет.
6 3
Это понятно Я в детстве тоже мечтал о волшебной палочке А кто то с старичком-боровичком разговаривает Да со щукой Кокс видимо хороши завозят
2 2