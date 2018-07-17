В новом шлеме-невидимке враги не увидят солдат РФ

Ростех создал покрытия для боевой техники, которые, как хамелеон, мимикрируют, под цвет окружающей среды, первый образец — «шлем-невидимка» в скором времени будет представлен на одной из выставок, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — сказал Чемезов.

По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий. «Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику», — добавил глава Ростеха.

Источник: ТАСС