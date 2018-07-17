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В день 100-летия расстрела царской семьи патриарх Кирилл возглавил стотысячный крестный ход

Всего предстоятель Русской православной церкви и паломники преодолели 22 километра до места расстрела царя в Ганиной Яме.

17.07.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

В день 100 летия расстрела царской семьи патриарх Кирилл возглавил стотысячный крестный ход

Патриарх Московский и всея Руси совершил богослужение на месте захоронения семьи Николая II в Ганиной Яме, передает корреспондент РИА Новости

В день столетия со дня расстрела царской семьи патриарх возглавил многотысячный крестный ход, который прошел из центра Екатеринбурга к месту захоронения царственных мучеников. Начался он от Храма-на-Крови, где патриарх совершил ночную литургию. Всего предстоятель Русской православной церкви и паломники преодолели 22 километра. По оценкам правоохранительных органов, число участников крестного хода превысило сто тысяч человек.
«Придет даже больше людей, чем вышло. Службы совершаются по всему городу, пока движется эта река по улицам города, с разных сторон присоединяются группы людей. Та масса людей, которая стояла около храма, и то количество людей, которое придет, отличаются. Несмотря на усталость и возраст», — сообщил РИА Новости наместник монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

В Ганиной Яме патриарх Кирилл совершил молебен у поклонного креста, установленного около шахты, где большевики пытались уничтожить останки членов царской семьи.

«Те, кто не смогут зайти, смогут увидеть службу на больших экранах. Всех накормим, напоим чаем, поделимся дарами монастырскими. Поверьте, испечь сто тысяч пирожков — это подвиг», — заметил епископ Евгений.

 


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