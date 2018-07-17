Мэр Бердска: Без «могильных» ограждений не финансируют ремонт дорог

Не нравятся «могильные» ограждения, устанавливаемые в ходе реконструкции улиц по программе «Безопасные и качественные дороги» жителям Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле установили железное ограждение по ул. Первомайской со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Ленина. Бердчане не могли понять, зачем «могильная ограда» понадобилась в зеленом уголке города. Только весь вид портит, а какую нагрузку несет, непонятно. Если ради безопасности, то проезжая часть расположена в нескольких метрах от ограды, отмечали бердчане.

— Хотел бы объяснить людям, что ограждения по программе «Безопасные и качественные дороги являются обязательным условием, то есть финансирование по безопасности дорог, установка светофоров сопровождается наличием ограждений. Ограждение идет ГОСТовое. Мы не имеем права не убавить, не прибавить. Это федеральные требования. Получить деньги только на асфальт и светофоры — невозможно. Это комплекс. Да, есть определенные неудобства. Хотелось, может, видеть их другие. Но это те объекты, которые определены федеральными нормативными документами. То же самое будет происходить и на ул. Лунной. Это не прихоть и не проект, который мы сами изобрели и можем его делать. В равной степени как и установка новых светофоров имеет тоже свои требования, — объяснил мэр Бердска Евгений Шестернин.