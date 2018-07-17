Мэр Бердска: Без «могильных» ограждений не финансируют ремонт дорог

Установка светофоров по проекту невозможна без ограждений
Не нравятся «могильные» ограждения, устанавливаемые в ходе реконструкции улиц по программе «Безопасные и качественные дороги» жителям Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле установили железное ограждение по ул. Первомайской со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Ленина. Бердчане не могли понять, зачем «могильная ограда» понадобилась в зеленом уголке города. Только весь вид портит, а какую нагрузку несет, непонятно. Если ради безопасности, то проезжая часть расположена в нескольких метрах от ограды, отмечали бердчане.
— Хотел бы объяснить людям, что ограждения по программе «Безопасные и качественные дороги являются обязательным условием, то есть финансирование по безопасности дорог, установка светофоров сопровождается наличием ограждений. Ограждение идет ГОСТовое. Мы не имеем права не убавить, не прибавить. Это федеральные требования. Получить деньги только на асфальт и светофоры — невозможно. Это комплекс. Да, есть определенные неудобства. Хотелось, может, видеть их другие. Но это те объекты, которые определены федеральными нормативными документами. То же самое будет происходить и на ул. Лунной. Это не прихоть и не проект, который мы сами изобрели и можем его делать. В равной степени как и установка новых светофоров имеет тоже свои требования, — объяснил мэр Бердска Евгений Шестернин.
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Без «могильных» ограждений не финансируют ремонт дорог))
Кто возьмёт билетов пачку, тот получит — Водокачку!
А не будут брать — отключим ГАЗ!
Мэр, не могли бы вы написать на этих шантажистов заявление в ФСБ (если только это не они или их сотрудники шантажируют город))), что-нибудь наподобие борьбы с холодильниками или концертами в ночное время?
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Дорогой товарищ мэр Шерстернин, ну надо так надо. Но давайте ставить нормальное ограждение , а не залипуху, это даже не брак. Выф видели качество этьих ограждений, посмотрите на перекрестке Ленина -Первомайская. Ощущение что это заготовки учеников сварщиков, нельзя же ТАК бездарно делать. Это же лицо города, главные улицы!!! Дале про безопасность, Вы навернгое не в курсе что их ставить нельзя впритык к дрожнома полотну, так как выезжающие со дворов и второстепенных элементарно НЕ ВИДЯТ двигающийся транспорт ввиду того , что оградка эта сливается в сплошную стену. Ну делали бы по человечески.
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