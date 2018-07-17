Оценит условия проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами в Бердске

Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, проводит обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами, семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания. Кроме того, обследованию подлежит общее имущество в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.

В результате обследования муниципальная комиссия оценит приспособление жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме (с учетом потребностей инвалида) и обеспечение условий их доступности для инвалида, а также возможности их приспособления (с учетом потребностей инвалида) в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, в том числе ограничений, которые вызваны:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.

Граждане, имеющие инвалидность, использующие вспомогательные средства, могут обратиться с заявлением о необходимости обследования жилого помещения (общего имущества многоквартирного дома), в котором они проживают, для последующего решения вопроса о приспособлении недвижимого имущества, с учетом особенностей здоровья, в отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска по адресу: г. Бердск, улица Карла Маркса, 55, кабинет № 2. Телефон 5-10-90.

Часы приема: понедельник с 9.00 до 12.00, среда с 13.00 до 16.00, четверг с 13.00 до 16.00.

Источник: Администрация г.Бердска