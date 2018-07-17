Демонтировали дорожки за магазином «Монетка» в Бердске

Жители Микрорайона продолжают ходить там, где были асфальтированные дорожки
Убрали все асфальтовые дорожки между домом №123 по ул. Красная Сибирь и магазином «Монетка» в микрорайоне Бердска.
По этим дорожкам постоянно ходили бердчане, здесь был пешеходный трафик, он и остался, пешеходы продолжают на этом месте сокращать путь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №123 по ул. Красная Сибирь Надежда Андреева.
По словам бердчанки, совершенно непонятно, кто и какую работу здесь ведет. Предположила, что магазин «Монетка» занимается благоустройством. Надежде Андреевой очень интересно знать, что хотят делать за этим магазином. Ведь уже и землю начали завозить. И к тому же она беспокоится, как бы при этом благоустройстве опять не пострадали деревья и кустарники.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в мае этого года жители жаловались на вырубку берез рядом с магазином «Монетка». Как оказалось у владельцев здания были все необходимые бумаги на вырубку — уничтожались аварийные деревья.
Как рассказал начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов, звонков от жителей по вопросу демонтажа асфальтовых дорожек в его организацию не поступало. Какие работы и кто проводит возле данного объекта, ему пока неизвестно, но он обязательно это выяснит.
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