15 раз ударил в лицо подростку сотрудник ФСИН

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН
Заместитель прокурора Дзержинского района г. Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему из хулиганских побуждений.
22-летний сотрудник ГУФСИН обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений.). По версии следствия, 06.02.2018 обвиняемый в ночное время во дворах Дзержинского района г. Новосибирска под надуманным поводом вступил в словесный конфликт с несовершеннолетним, в ходе которого с силой толкнул последнего в грудь, ударил спиной о припаркованный рядом автомобиль. На попытки потерпевшего защищаться, обвиняемый повалил его на землю, сел сверху и нанес не менее 15 ударов руками по лицу. Поднявшись, потерпевший попытался уйти, однако, обвиняемый проследовал за ним и нанес еще три удара по лицу и по ноге потерпевшего. Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд г. Новосибирска.
От редакции: После публикации материала от пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области пришло сообщение:
По факту размещения в сети «Интернет» информации о рассмотрении Дзержинским районным судом города Новосибирска уголовного дела о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему из хулиганских побуждений сотрудником УИС, руководство ГУФСИН России по Новосибирской области поясняет, что обвиняемый не является сотрудником УИС
Ранее он проходил службу в одном из исправительных учреждений города Новосибирска.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10