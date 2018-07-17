15 раз ударил в лицо подростку сотрудник ФСИН

Заместитель прокурора Дзержинского района г. Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему из хулиганских побуждений.

22-летний сотрудник ГУФСИН обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений.). По версии следствия, 06.02.2018 обвиняемый в ночное время во дворах Дзержинского района г. Новосибирска под надуманным поводом вступил в словесный конфликт с несовершеннолетним, в ходе которого с силой толкнул последнего в грудь, ударил спиной о припаркованный рядом автомобиль. На попытки потерпевшего защищаться, обвиняемый повалил его на землю, сел сверху и нанес не менее 15 ударов руками по лицу. Поднявшись, потерпевший попытался уйти, однако, обвиняемый проследовал за ним и нанес еще три удара по лицу и по ноге потерпевшего. Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО

От редакции: После публикации материала от пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области пришло сообщение:

По факту размещения в сети «Интернет» информации о рассмотрении Дзержинским районным судом города Новосибирска уголовного дела о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему из хулиганских побуждений сотрудником УИС, руководство ГУФСИН России по Новосибирской области поясняет, что обвиняемый не является сотрудником УИС

Ранее он проходил службу в одном из исправительных учреждений города Новосибирска.