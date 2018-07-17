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Не дали в срок горячую воду в микрорайоне Раздольный Бердска

2 июля отключили горячую воду в Раздольном. Ее обещали подать 16 июля, в день окончания плановых работ. Газовый котел не опломбировали, из-за этого в домах до сих пор нет воды.

17.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Не дали в срок горячую воду в микрорайоне Раздольный Бердска

Жители мкр Роздольный ждут горячую воду со 2 июля

Жители микрорайона Раздольный обратились в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» с вопросом: когда нам все-таки дадут горячую воду?

Со 2 по 16 июля УК «Вымпел-Монолит» обещала провести плановые работы по очистке газового котла, который обслуживает микрорайон Раздольный. На время проведения работ в микрорайоне отключили горячую воду. Однако ни в указанный день окончания работ, ни на следующий — горячая вода в домах не появилась.

Как сообщил диспетчер УК «Вымпел монолит», работы по очистке газового котла проведены, его сталось опломбировать. Когда котел опломбируют — неизвестно.

Компетентные лица уверили, что такая работа обычно занимает максимум час работы. Жителям Раздольного остается только ждать, когда из крана польется горячая вода.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Да лохам на которых сколотили состояние можно вообще ничего не давать

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  2. PATRIOT

    Редакция, на фото у вас по-моему не раздольный, Белокаменный.

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  3. asdf

    А их не беспокоит, что в июле месяце у них снег до сих пор лежит?

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  4. Женщина

    И почему люди должны ждать воду? Что за беспредел, почему ни на кого нет управы??? Неужели это так трудно опломбировать , на это что-миллионы нужны???
    Как хотят так и издеваются! Куда смотрит ГЖИ???

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