Не дали в срок горячую воду в микрорайоне Раздольный Бердска

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Да лохам на которых сколотили состояние можно вообще ничего не давать
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Редакция, на фото у вас по-моему не раздольный, Белокаменный.
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А их не беспокоит, что в июле месяце у них снег до сих пор лежит?
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И почему люди должны ждать воду? Что за беспредел, почему ни на кого нет управы??? Неужели это так трудно опломбировать , на это что-миллионы нужны???
Как хотят так и издеваются! Куда смотрит ГЖИ???
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