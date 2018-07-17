Не дали в срок горячую воду в микрорайоне Раздольный Бердска

Жители микрорайона Раздольный обратились в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» с вопросом: когда нам все-таки дадут горячую воду?

Со 2 по 16 июля УК «Вымпел-Монолит» обещала провести плановые работы по очистке газового котла, который обслуживает микрорайон Раздольный. На время проведения работ в микрорайоне отключили горячую воду. Однако ни в указанный день окончания работ, ни на следующий — горячая вода в домах не появилась.

Как сообщил диспетчер УК «Вымпел монолит», работы по очистке газового котла проведены, его сталось опломбировать. Когда котел опломбируют — неизвестно.

Компетентные лица уверили, что такая работа обычно занимает максимум час работы. Жителям Раздольного остается только ждать, когда из крана польется горячая вода.