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В спартакиаде инвалидов победил Бердск

Бердчане отлично выступили в плавании, легкой атлетике, прекрасно показали себя в новом испытании — эстафете.

17.07.2018 Фото: ОФКИС Нет комментариев

В спартакиаде инвалидов победил Бердск

Впервые команда инвалидов города Бердска выиграла летнюю Спартакиаду инвалидов Новосибирской области и стала абсолютным победителем в зимнем и летнем зачете, сообщает ОФКиС.

15 июля в Черепаново завершилась VII летняя спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья, которая собрала более 260 спортсменов из 23 команд.

— Безмерно горжусь нашими спортсменами, которые проявили волю к победе и достойно справились с новыми испытаниями, — говорит директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина. — В этом году состав был представлен молодыми спортсменами, что приятнее вдвойне. Выросло новое поколение атлетов с безграничными возможностями.

Спартакиада-2018 была более конкурентной, а вместе с тем и интересной. Меняется программа, сибиряки показывают высокие результаты. Бердчане отлично выступили в плавании, легкой атлетике, прекрасно показали себя в новом испытании — эстафете. В фаворитах были новые звезды бердского состава и уже опытные участники.

В общекомандном зачете позади бердчан остались представители Черепановского, Новосибирского района и Искитима. Поздравляем со столь значимой победой команду и куратора — инструктора по адаптивной физической культуре Сергея Полозюка! Желаем дальнейших побед! Вы — наши герои!

Результаты:

легкая атлетика 100м

Юлия Елизова (слух) — 1 место

Кирилл Комаров (слух) — 1 место

легкая атлетика 400м

Александра Протасова (слух) — 2 место

легкая атлетика 800м

Юлия Елизова (слух) — 1 место

Максим Дружинин (слух) — 1 место

легкая атлетика ядро

Александр Рогов (ПОДА) — 2 место

Максим Дружбин (слух) — 2 место

Анжелика Свиридова (ПОДА-коляска) — 3 место

пауэрлифтинг

Александр Рогов (ПОДА) — 1 место

Анжелика Свиридова (ПОДА-коляска) — 2 место

настольный теннис

Александра Протасова (слух) — 2 место

Августаев Сергей (6 класс) — 1 место

плавание

Алина Мельникова (слух, 50м), вольный стиль, баттерфляй — 1 место

Родион Федорченко (слух, 50м), вольный стиль — 2 место, спина — 3 место

Матвей Добрыгин (интеллект, 50м), баттерфляй — 2 место

Кирилл Бауэр (интеллект, 50м), баттерфляй — 3 место

Олег Лузянин (ПОДА, 50м), спина, брасс — 2 место

Роман Помешкин (ПОДА, 50м), спина — 3 место, вольный стиль — 1 место

Сергей Кузнецов (слух, 50м), брасс — 1 место, спина — 2 место

Анастасия Сайфулина — (слух, 50м), спина — 1 место

плавание эстафета

Сайфулина, Федорченко, Мельникова, Помешкин — 1 место

Командный зачет:

1 место — Бердск, Черепановский район

3 место — Мошковский район

4 место — г.Искитим


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