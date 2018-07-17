Катамаран и лодку с людьми эвакуировали с острова Тань-Вань в Бердске

Сильный встречный ветер на Новосибирском водохранилище помешал вернуться на сушу двум судам, которые причалили к острову Тань-Вань и находились там до прибытия спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Операция по отбуксировке катамарана с пятью людьми на борту и надувной лодки с двумя людьми заняла полтора часа и завершилась в 17:30 (вр. местн.) 16 июля. Пострадавших нет, все пассажиры и суда доставлены на берег.

Сотрудники МЧС советуют, отправляясь даже в короткое плавание, уточнить прогноз погоды, обратить внимание на силу и направление ветра — от этих факторов зависит высота волны, причем на разных участках акватории она может быть разной.

Кроме того, перед отплытием нужно проверить запасы топлива и комплектацию оснащения вашего судна согласно записи в судовом билете. Нелишним будет компас или GPS — он в тумане укажет путь.

Помните, что надетый спасательный жилет — это не только спасательное средство в экстремальном случае, но и неплохая защита от холодного ветра во время управления лодкой.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112 или 101. Кроме того, чтобы напрямую обратиться за помощью к спасателям МАСС (г. Новосибирск), можно набрать 051 или 231-06-49.

Источник: МЧС