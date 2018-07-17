Обвиняемые в призывах к массовым беспорядкам участники нацгруппы «Артподготовка» изучают свое дело

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дело, возбужденного по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212, ч.1 ст.30, ч.2 ст.212, а также ч.1 ст.222, ч.5 ст.33, по ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212 УК РФ.

Напоминаем, что в период 2017 года 39-летний житель г. Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности «Артподготовка», совместно с 56 и 51-летними единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в г. Новосибирске 4-5 ноября 2017 года.

Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого «Коктейля Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.

Фигурантам дела избрана мера пресечения, двум – в виде заключения под стражу.

Они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Расследование продолжается.

Источник: СКРФ