Обвиняемые в призывах к массовым беспорядкам участники нацгруппы «Артподготовка» изучают свое дело

В Новосибирской области предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела, осуществлявшим приготовление к организации массовых беспорядков
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дело, возбужденного по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212, ч.1 ст.30, ч.2 ст.212, а также ч.1 ст.222, ч.5 ст.33, по ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212 УК РФ.
Напоминаем, что в период 2017 года 39-летний житель г. Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности «Артподготовка», совместно с 56 и 51-летними единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в г. Новосибирске 4-5 ноября 2017 года.
Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого «Коктейля Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.
Фигурантам дела избрана мера пресечения, двум – в виде заключения под стражу.
Они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
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