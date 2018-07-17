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Приглашаем авторов частушек за фирменной кружкой «Курьер.Среда.Бердск»

Более десяти человек приняли участие в «курьеровском» конкурсе частушек. Некоторые присылали свои творения в редакцию не единожды.

17.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Приглашаем авторов частушек за фирменной кружкой Курьер.Среда.Бердск

Кружки за частушки к 15-летию «Курьера»

Несколько месяцев шел конкурс частушек, посвященный юбилею «Курьер. Среда. Бердск». Приятно осознавать, что у газеты много поклонников, которые нашли время высказать свое отношение к тому, что делает уже 15 лет большая редакционная команда. Отрадно слышать похвалу, но и критические замечания мы воспринимаем с признательностью — значит, не все ресурсы еще исчерпали, значит, есть к чему стремиться, чтобы быть еще интереснее и нужнее вам, наши дорогие читатели.
Более десяти человек приняли участие в «курьеровском» конкурсе частушек. Некоторые присылали свои творения в редакцию не единожды. И все стихотворные строки (опубликованы еще не все) пронизаны теплотой, задором и талантом. Мы от всей души благодарим частушечников за участие у конкурсе, за то, что вы поделились с нами частичкой своего сердца, за преданность и неравнодушие. И в свою очередь хотим вручить в знак признательности фирменные кружки «Курьер. Среда. Бердск» — «15 лет вместе!».
Ждем за подарком следующих авторов частушек:
Николай Овчинников, Татьяна Леонтьева, Нина Федоровна Смоленская, Римма Иванова, Мария Васильевна Ванюхина, Елена Винокурова, Владимир Мишевский, Нина Паршинцева, Владимир Кислов, Гедвиг Гейман и несколько анонимных авторов.
Получить фирменные «курьеровские» кружки вы, дорогие друзья, можете в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

А частушки мы принимаем и печатаем в газете в течение всего 2018 года! Ждем!


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