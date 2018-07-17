Из-за заклинивания системы управления разбился самолета Wilga-35А в Бердске

В Новосибирске комиссия экспертов ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина» завершила расследование авиакатастрофы легкомоторного самолета Wilga-35А, в результате которой погиб пилот. Об этом сообщили в авиационном институте, пишет КоммерсантЪ.

Инцидент произошел 11 августа прошлого года на аэродроме ДОСААФ в Бердске. Самолет-буксировщик Wilga поднимал в воздух планер Л-13 «Бланик». Уже после отцепки буксировочного троса самолет стал набирать высоту, а затем свалился на левое крыло перешел в пикирование. На 37 сек полета Вильга столкнулась с земле и загорелась. От удара авиатора Сергея Дадыкина выбросило через стекло правой двери, говорится в отчете СибНИА. От полученных травм он погиб на месте.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело, для помощи в расследовании они привлекли специалистов СибНИА. «Комиссия экспертов отвергла версии о катастрофе, связанные с работой двигателя, работавшего в штатном режиме до самого столкновения с землей, с физическим состоянием и работоспособностью пилота самолета, с откатом назад кресла летчика на взлете, летавшего из-за своего роста и комплекции на предпоследнем положении фиксатора»,— указывается в отчете СибНИА. Разбирательство установило, что причиной катастрофы стал «отказ авиационной техники, проявившийся в заклинивании системы управления самолетом. Расследование же уголовного дела еще не окончено.