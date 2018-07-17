Трамп и Путин: лед тронулся

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в Хельсинки первую встречу вне рамок многосторонних международных форумов.

Их беседа один на один продолжалась два часа десять минут. Американский лидер сразу же после окончания встречи тет-а-тет оценил ее как положительную.

«Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех», — сказал Трамп перед рабочим ланчем, в котором принимают участие российская и американская делегации.

После завершения переговоров в расширенном формате главы государств провели совместную пресс-конференцию.

«Холодная война закончилась»

Первым взял слово российский лидер. Он отметил, что переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, были успешными и полезными.

Путин заявил, что трудности и напряженная атмосфера в отношениях России и США не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно закончилась.

«Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», — заявил Путин.

По мнению российского президента, сейчас Москва и Вашингтон сталкиваются с иными вызовами. Среди них балансировка механизмов международной безопасности, а также расползание угроз терроризма. Путин выразил надежду, что России удастся прийти к пониманию с США по решению этих проблем общими усилиями. Он также заявил, что рассчитывает переговорами с Трампом наметить первые шаги по оздоровлению отношений двух стран.

О чем удалось договориться

Президент привел примеры успешного сотрудничества российских и американских спецслужб.

«Самый свежий пример — это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России чемпионата мира по футболу», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что российская делегация передала свои предложения по сотрудничеству с США в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения.

Президент заявил о необходимости дальнейшей совместной работы по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье.

Путин рассказал, что Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору.

«Контакты по линии спецслужб полезно переместить на системную основу», — заявил он.

Сирия и Израиль

Российский лидер особое внимание уделил сирийскому вопросу. По его словам, Москва и Вашингтон могут взять на себя лидерство в разрешении гуманитарного кризиса в Сирии.

Кроме того, Путин напомнил, что российские и американские военные наладили взаимодействие и сумели не допустить опасных столкновений в Сирии.

Президент отметил, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, ситуацию на Голанских высотах нужно перевести в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск.

По его словам, это позволит вернуть спокойствие на Голанах, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем, а также надежно обеспечить безопасность Израиля.

Проблематика Ирана

Путин отметил, что обсудил с Трампом вопросы выполнения договоренностей по ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе», — перечислил Путин обсужденные темы.

Кроме того, президент рассказал, что обсудил с Трампом обеспокоенность России выходом США из ядерной сделки по Ирану. Также он отметил успешный ход урегулирования ситуации на Корейском полуострове, чему способствовало личное подключение Трампа к этому вопросу.

Экономическое сотрудничество

Российский лидер также обсудил с Трампом экономическое сотрудничество. Он отметил, что бизнес двух стран выражает к этому интерес.

Путин заявил, что договорился с американским президентом о создании совместной группы, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса.

Также Путин отметил, что пора размораживать связи между странами по линии организаций и культурные связи.

Также он рассказал, что предложил Трампу подумать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочной основе.

Он отметил, что «мы хорошо поговорили» и выразил надежду, что стали лучше понимать друг друга. Путин заявил, что в целом доволен первой полноформатной встречей.

«Открытый и продуктивный диалог»

После этого слово взял американский президент.

«Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог», — сказал Трамп.

Он отметил, что диалог Москвы и Вашингтона важен для США, России и всего мира. Американский президент заявил, что государства должны найти возможность сотрудничать, если хотят найти пути улучшения ситуации в мире.

При этом Трамп назвал встречу с Путиным переломным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. Но это изменится после нашей четырехчасовой встречи. Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи. Лучше брать на себя политические риски для достижения мира и стабильности», — сказал он.

«Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики», — заявил Трамп и выразил надежду, что США и Россия смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

«Вмешательство в выборы»

Американский президент также рассказал, что обсудил с Путиным так называемое «вмешательство России» в американские выборы в 2016 году и назвал интересной его идею о создании рабочей группы по кибербезопасности.

«Мы провели много времени, обсуждая это», — заявил Трамп.

По его словам, Путин ответил на озабоченности американской стороны и сделал это «очень убедительно, потому что он очень уверен в этом».

Источник: РИА новости