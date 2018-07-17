В Крыму не боятся отключения Booking.com

Ограничение бронирования крымских отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com не скажется на курортном сезоне в Крыму, сообщил в понедельник ТАСС глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.

Ранее проверка ТАСС показала, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха в Крыму ограничена. При этом, по данным на 15:25 мск понедельника, проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой «я путешествую по работе» возможно в обычном режиме. Получить комментарии компании, является ли ограничение возможности бронирования решением компании или оно вызвано техническим сбоем, пока не удалось.

«На возможном срыве курортного сезона ограничение Booking никак не скажется. Дело в том, что желающие отдохнуть в Крыму бронировали номера в объектах размещения еще зимой, а не сейчас, на пике сезона. К тому же поисковых систем достаточно много существует, чтобы и сейчас забронировать места в отелях», — считает Черняк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что поток туристов в Республику Крым в январе-июне 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на треть — до 2 млн человек.

Средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году — 4,6 млн. В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.

Источник: ТАСС