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За что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам

5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались», — заявила прокуратура.

17.07.2018 Фото: kremlin.ru Нет комментариев

За что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам

Казачьи формирования, получившие почти 33-миллионный грант от правительства Москвы, не привлекались городскими властями для охраны общественного порядка при проведении несанкционированного митинга оппозиции на Пушкинской площади 5 мая этого года.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), который ранее направил запрос в Генпрокуратуру РФ в связи с действиями людей в казачьей форме на оппозиционной акции.

Копия данного документа имеется в распоряжении «Интерфакса».

«По информации ГУ МВД России по Москве и МОКО (Московского окружного казачьего общества), 5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались», — отмечает прокуратура.

В документе уточняется, что «департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил с МОКО соглашение о предоставлении гранта на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи».

«В соответствии с указанным соглашением, получателю гранта предоставляются в 2018 году денежные средства в размере 32,6 млн рублей, — отмечается в ответе прокуратуры. — Иных соглашений, договоров и госконтрактов между органами исполнительной власти Москвы и МОКО не заключались».

Как сообщалось, 5 мая в ряде городов России состоялись антиправительственные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В Москве митинг, не согласованный с властями, состоялся на Пушкинской площади. За час до начала мероприятия площадь заняли представители «Национально-освободительного движения» (НОД) и люди в одеждах казаков, в том числе вооруженные нагайками. В ходе митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.

14 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из казаков, присутствовавших на несогласованной акции оппозиции 5 мая в Москве, он признан виновным в хулиганстве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. «В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний молодой человек, который 5 мая 2018 года на Пушкинской площади, находясь в казачьей форме, совершил ряд хулиганских действий в отношении участников несогласованной публичной акции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Тверской суд Москвы признал его виновным в совершении преступления по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Источник: Интерфакс


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